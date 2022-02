Natalia Oreiro rompió el silencio sobre Rusia y expresó su deseo

Si había una ciudadana argentina cuya opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania era importante esa era Natalia Oreiro. Podrá parecer algo extraño para algunos desprevenidos, pero lo cierto es que la actriz y cantante uruguaya y argentina por adopción, recibió su ciudadanía rusa meses atrás y lo que tenía para decir era esperado por muchos. Tanto así que en los días previos, su nombre fue tendencia en todas las redes sociales.

Finalmente, y tras algunas horas de silencio, “Nati” publicó un dibujo en Instagram donde se ven dos niños, uno con los colores de la bandera de Rusia y otra con los de Ucrania, con dos palomas sobre la cabeza. A la imagen le agregó el texto: “queremos paz”, el cual escribió tanto en español como en ruso.

Así fue como Oreiro reaccionó ante el inicio de la guerra tan solo meses después de convertirse en ciudadana rusa. ¿Por qué? Es que allí ella es una de las figuras del espectáculo más exitosas debido a la novela Muñeca Brava y la excelente recepción que tuvo en ese país. Su carrera como música también le sirvió para instalarse en la cultura rusa.

De hecho, visitó ese país incontables veces y el número de fanáticos que tiene crecen día a día. El documental “Nasha Nara

Natalia visitó varias veces el país con cada vez más fanáticos. “La estrecha relación que existe entre la intérprete de “Tu veneno” y los ciudadanos rusos quedó registrada en el documental Nasha Natasha (Nuestra Natalia), realizado por Martín Sastre.

En la producción se muestra la impresionante gira que Oreiro hizo durante 40 días por todo Rusia. Gracias a ese fenómeno, forjó una formidable carrera en el país y su fama alcanzó su pico máximo el día que Vladimir Putin le entregó la ciudadanía”, consigna el sitio web de La Nación.

“Me falta que Putin me dé el pasaporte, porque no existe otra extranjera más rusa que yo”, aseguró en Rusia y en el canal Uno. Así comenzó todo. El conductor del programa le había preguntado cuán rusa se sentía. Así, miró a camara y le pidió al presidente de ese país que lo haga.

El 25 de octubre de 2021 su sueño se cumplió y el 10 de noviembre fue oficial. Ese día, y con una ceremonia que se realizó en la embajada rusa en la Argentina, la actriz y su hijo Merlín Atahualpa recibieron la ciudadanía.

“Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy.⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común. La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que este compromiso sea cada vez más fuerte.⁣ Gracias a las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”, escribió en ese momento en Instagram.