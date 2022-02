El ataque de Rusia a Ucrania: los efectos serán negativos en Argentina

Gustavo Wallberg

Licenciado en Economía

En general, los efectos de la presente guerra, si ella se extiende, serán negativos para nuestro país, aunque haya puntos positivos. Uno es que subirá el precio de algunas de las commodities agrícolas y sus derivados que exporta Argentina, como trigo, maíz, soja o girasol. Pero si bien eso mejorará los resultados sectoriales no necesariamente el gobierno podrá favorecerse. El mayor ingreso de dólares aliviará el mercado cambiario pero está en discusión judicial si las retenciones a las exportaciones son aplicables al no haberse aprobado el año pasado la ley de presupuesto donde figuraba su prórroga. Por lo tanto no está claro si habrá aumento de recaudación fiscal. A eso hay que sumarle impactos negativos particulares por la suba en el precio de los productos que Argentina importa, como gas, petróleo y fertilizantes, y generales, por las dificultades en el transporte marítimo, ya complicado por la pandemia, que podrían agravarse por el conflicto en el área del Mar Negro y de allí en los puertos de su zona de influencia. Eso podría llevar a reducción de flotas o desvío de naves de sus rutas habituales. También debe considerarse la suba en la tasa de interés en el mundo, que directamente influye poco por cuanto el gobierno estaba fuera del mercado internacional de capitales, pero la retracción del crédito complicará la economía mundial y eso no ayudará a la Argentina. Por último, es indefinido qué pasará con el acuerdo con el FMI pues la tensión entre los países se reflejará en su conducción, pero también la necesidad de enfrentar la caída de actividad consecuencia de las hostilidades puede implicar relajar metas fiscales y monetarias. En definitiva, además del daño a las vidas de las personas en la zona de conflicto y del uso de los recursos en producciones que contribuyen poco al bienestar, para Argentina tal vez lo negativo pese más que lo positivo pues la guerra ocurre en un contexto mundial de economías mucho más conectadas que hace setenta años, cuando un país neutral podía ganar con un enfrentamiento en otras latitudes.