El ataque de Rusia a Ucrania: Argentina llamó al diálogo y a la paz

El ataque de Rusia a Ucrania provocó la condena casi unánime de tanto del gobierno como de los dirigentes de la oposición que eligieron la red social Twitter para expresarse.

El presidente Alberto Fernández pidió a Rusia que “ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo” en el conflicto con Ucrania. “Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar”, enfatizó Fernández en su cuenta de Twitter. “Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania”, señaló el presidente argentino en un hilo de mensajes que publicó en la red social Twitter, y consideró que “el diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos”. Fernández hizo “un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar” y manifestó que “pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, señaló: “finalmente, el Gobierno Nacional acaba de pronunciarse en los términos que veníamos reclamando desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO. El respeto al derecho internacional y los derechos humanos son parte de la mejor tradición diplomática de nuestro país”.

“Como argentinos, tenemos que ser firmes en condenar la violación de estos principios desde el primer momento, y no ceder ante aquellos que los vulneren. Quiero manifestar mi solidaridad ante el sufrimiento del pueblo ucraniano y de la enorme colectividad ucraniana en nuestro país”, escribió.

Del lado de la paz

La dirigente Patricia Bullrich (JxC) afirmó que la Argentina tiene que estar del lado de la paz y en contra de los invasores. “¡Lamentablemente lo advertí! El objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen. Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores”, sostuvo.

El ex presidente Mauricio Macri indicó que “el mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles. Quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina”.

Por su parte, Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, manifestó que “las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Argentina hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la situación generada en Ucrania reiterando su firme compromiso con el principio de la solución pacífica que sólo se alcanza por medio del diálogo y compromisos mutuos”, dijo.

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) expresó; “no a la guerra en Ucrania: fuera las tropas rusas. No a la intervención imperialista de la OTAN”. En el mismo sentido se manifestó su par Nicolás del Caño (“no a la guerra en Ucrania: Fuera las tropas rusas y la intervención imperialista de la OTAN”).

Respeto a la soberanía

Beatriz Ávila, senadora tucumana de JxC, rechazó categóricamente el uso de las fuerzas armadas, por eso condeno la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto bélico desencadenado por Putin. “Ratifico el respeto de la soberanía de los Estados y la búsqueda de la paz por medios diplomáticos. Lastimosamente, estamos siendo testigos de pueblos que tienen miedo y sufren y de inocentes que mueren por una decisión que viola todos los derechos internacionales”, sostuvo.