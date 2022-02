Atlético: apuestas que no surten efecto y cambios que se imponen

La sorpresiva baja de Guillermo Acosta ante Unión obligó a Juan Manuel Azconzábal a buscar un plan B, y aunque lo haya ensayado ocasionalmente en nuestra provincia, en Santa Fe no surtió efecto. No funcionó la alineación titular y mucho menos la acumulación de jugadores en ataque que propuso en el segundo período.

Es probable que Atlético haya mostrado ante el “Tatengue” su peor versión en este torneo y mucho de eso tiene que ver con la insistencia del entrenador con algunos nombres que no vienen mostrando un rendimiento aceptable.

En ese listado aparecen Gabriel Risso Patrón, Joaquín Pereyra y Leonardo Heredia. Todos ellos fueron titulares en los tres partidos que jugó el “Decano” en la Copa de la Liga Profesional y en ninguno se destacaron. Al contrario, casi siempre fueron los más flojos del equipo. Que Risso Patrón y Heredia sean titulares a pesar de sus rendimientos probablemente sea hasta lógico, por el poco recambio que demostró tener Atlético en este arranque del torneo. Entre la covid y las lesiones, el entrenador casi que se quedó sin posibilidades de contar con un amplio menú de apellidos en esos sectores del campo de juego.

Alternativas

Lo que llama la atención es la presencia de Pereyra -tal vez el más flojo de los tres- porque si hay algún sector en donde el equipo tiene recambio es en la mitad de la cancha. Ramiro Cristóbal, Gastón Gil Romero, Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola, Eugenio Isnaldo, Ramiro Carrera, “Bebe” Acosta y hasta Heredia pueden jugar en ese sector y salvando las características individuales de cada uno, quizá en lo único en lo que Pereyra le saca cierta ventaja a los nombrados, es en la pegada. Cuando él está en cancha se encarga de todas las pelotas detenidas. No obstante, hasta el momento no pudo aprovechar esa cualidad en favor del equipo. Planteado de esta manera es difícil entender por qué tanta insistencia con el jugador. Evidentemente “Vasco” observa algo en el jugador que se ve en los entrenamientos, pero que no se refleja a los partidos oficiales. Quizás el tiempo termine dándole la razón al DT y finalmente Pereyra termine destacándose, como sucedió con, por ejemplo, David Barbona en sus primeros meses en la provincia. De hecho, el propio Azconzábal insiste mucho en los tiempos de adaptación de cada jugador al club. Más allá de que Pereyra tenga varios meses en la provincia, es probable que aún no se sienta del todo cómodo, sobre todo con el presente complicado que atraviesa el club.

El martes, cuando el grueso de los hinchas esté habilitado para volver al estadio, es muy probable que se haga sentir el fastidio el escucharse los nombres de algunos convocados en la voz del estadio. Será importante analizar cómo impacta esta situación en los jugadores: si los afecta aún más o si los motiva a mejorar.

Lectura

Para el duelo clave del martes ante Patronato quedan varios entrenamientos. Aunque en conferencia de prensa el DT haya remarcado algunas cuestiones positivas, la verdadera lectura del partido la hará junto a su grupo de trabajo, y los resultados se verán en la formación que utilice ante Patronato. Desde ya, al menos en relación al partido con Unión, el esquema y los nombres propios necesitan una limpieza urgente. Oportunidades para cambiar, sobran. Pero cada vez el margen de error es más pequeño y las urgencias de Atlético crecen.