Atlético: “Decano” sin respuestas

El poder de los números. Hubiera sido una buena jornada la de ayer para explicar un éxito que pusiera fin a una racha negativa. En función del supuesto portal energético del 22/2/22, claro, una de esas fechas capicúas de las que solo existen un puñado a lo largo de un siglo.

Un martes (“Twosday”, lo bautizaron en inglés, combinando día de la semana y abundancia de números dos) ideal entonces para que Atlético se sacudiera con ganas las malas vibraciones (llámese actuaciones) de los últimos meses.

Por si hiciese falta, más números: el conjunto tucumano no triunfa de visitante desde el 30 de agosto (2-1 sobre Newell ‘s en Rosario), ya suma 10 partidos en tal condición sin ganar (y apenas igualó uno de ellos). Pues bien: tantos números dos dando vueltas en el calendario, fue Jonathan Álvez, el “Loco” (según la mística del tarot, precisamente el arcano 22), quien puso el partido patas para arriba en el estadio “15 de Abril” y agravó la crisis de Atlético, con apenas un punto sobre nueve, penúltimo en la Zona A (solo gracias a la diferencia de gol)

Lo tenía más o menos controlado el “Decano” hasta esa tremenda definición del delantero uruguayo de 33 años, que deja al Unión en puestos de clasificación al cierre de la tercera fecha.

Rompió el cero a los 55, y a partir de entonces, el equipo de Gustavo Munúa estuvo más cerca de golear que Atlético de empatar (pese al aluvión de cambios ofensivos de Juan Manuel Azconzábal, que apostó a la quiniela de juntar delanteros ante la falta de ideas de su conjunto. La genialidad de Álvez tuvo un altísimo costo para el “Decano”. Bien mirado (el vaso medio lleno), llevarse un punto de Santa Fe, en el contexto actual, no hubiera estado mal. ¿Por qué? A saber: hace menos de tres meses, en su última visita a Unión, encajó un 0-3.

Una igualdad en un escenario difícil y ante un rival agrandado a partir de River, hubiera sumado a la causa de reconstrucción de un equipo que con los nombres pasados o actuales, viene pendiente abajo. Dio la impresión de que Azconzábal aprovechó su conocimiento de primera mano –y reciente- del “Tatengue” para cerrarle los caminos al local en el primer tiempo.

En ese lapso, el orden había sido la principal virtud del visitante. Un atributo que le permitió aguantar los entusiastas arrebatos del anfitrión hasta ese desborde con resolución exquisita de Álvez.

Ante la baja de último momento de Guillermo Acosta, Azconzábal optó por sumar más marca que desdoblamiento (jugó Gabriel Risso Patrón por el “Bebe”). ¿El defecto mayor de Atlético? No se sabe muy bien a qué juega, y por abajo, atacó poco y nada. Si no se trata de una pelota parada o de un entrevero, se antoja difícil que se escuche el grito sagrado. De hecho, en la primera etapa hubo un solo disparo a puerta, de Joaquín Pereyra. Y en el complemento, Augusto Lotti intentó por abajo y por arriba, pero sin poder cumplir con la ley del ex.

¿Qué dirá la numerología sobre la energía esencial de vida que origina, influye o determina (según la creencia de cada cual) esta larga racha negativa de Atlético, y ese consiguiente promedio que lenta pero constantemente sigue bajando a costa de resultados malos? Lo cierto es que Atlético tenía todos los números para perder otra vez en Santa Fe. Y perdió.

La mitad del vaso medio lleno

“Atlético hizo un esfuerzo tremendo en estos tres partidos, hasta último minuto estuvimos cerca en el resultado”, valoró el entrenador Juan Manuel Azconzábal en conferencia de prensa.

Además, aclaró que no se queda solo con algunas cuestiones positivas. “Vasco” reconoció que se debe mejorar el volumen de juego. “Nosotros pateamos tres veces al arco, creo que fueron más que el rival, sin embargo nos vamos con las manos vacías”, señaló el entrenador. De cara al partido con Patronato, el “Decano” esperará recuperar a Nicolás Thaller (fue baja ante Platense y Unión) y Guillermo Acosta (padece síntomas compatibles con covid, aunque el hisopado dio negativo).

UNO POR UNO

Tomás Marchiori (6)

El arquero tuvo un desempeño correcto: no tuvo influencia en el gol.

Martín Garay (4)

Fue el peor partido del ex Patronato en Atlético. El lateral no se sintió cómodo en la linea de cinco y fue superado cuando tuvo que defender. No gravitó en ataque.

Bruno Bianchi (6)

El ex Colón jugó con el cuchillo entre los dientes, demostró firmeza en el fondo, fue la voz de mando y ganó mucho más de lo que perdió.

Marcelo Ortiz (5)

Tuvo algunas pérdidas que le pudieron costar caro al “Decano”. Sin embargo se lo notó más seguro que en otros partidos.

José Doldán Aquino (4)

El jugador cumplió con la tarea asignada, pero no se destacó como ante Platense.

Gabriel Risso Patrón (3)

El monterizo no se sintió cómodo jugando gran parte del partido como volante por izquierda. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Ramiro Carrera (5)

A pesar de la falta de ideas, fue el que más intentó en la mitad de la cancha. De todas maneras continúa lejos de su nivel.

Gastón Gil Romero (5)

Se puso la mitad de la cancha al hombro, tuvo algunos errores forzados por su soledad en el medio. Jugó condicionado por su amarilla y cumplió.

Joaquín Pereyra (3)

No marcó, no jugó. No se hizo cargo del equipo y cuando tuvo la pelota la jugó de manera displicente.

Leonardo Heredia (4)

Mostró un mayor sacrificio que en partidos anteriores, pero aún se encuentra lejos del nivel que supo mostrar.

Augusto Lotti (5)

No tuvo demasiada incidencia en el partido. La pelota le llegó poco, peleó contra los dos centrales del local toda la noche.

Federico Andrada (4)

No pudo aportar demasiado en el ataque, estuvo impreciso en algunas pelotas.

Eugenio Isnaldo (4)

Cuando ingresó al campo de juego el equipo estaba desarmado. Casi no tuvo participación en el juego.

Felipe Campos (4)

El cambio puesto por puesto no le generó nada al partido. El chileno ingresó en lugar de Garay.

El capitán salvó el aplazo

Dentro de un partido para el olvido, Bruno Bianchi demostró ser el mejor en una defensa que viene a los tumbos. El defensor es el líder que necesitaba Atlético en el fondo, aunque sigue sin conseguir buenos resultados.

El planteo no dio sus frutos

Juan Manuel Azconzábal paró un 11 inicial inédito por la baja de Guillermo Acosta. La linea de cinco para defender no rindió como se esperaba, además el mediocampo y la delantera se mostró anémica.