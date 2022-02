Canelada sobre la Ley de Narcomenudeo: “No puede haber más demoras”

En estos días podría haber novedades sobre la medida cautelar que, desde hace ocho años, frena la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Con el apoyo de la Casa de Gobierno, la normativa suma voces de apoyo y, desde la Legislatura, el radical José María Canelada reclamó que "no puede haber más demoras".

“Hay una realidad que no puede seguir esperando los juegos del oficialismo. En los barrios los narcos se están apropiando de las calles. No puede haber más demoras en resolver la Ley de Narcomenudeo, que no es solamente una herramienta para combatir el delito. Además prevé que se destinen los fondos decomisados a prevenir y asistir a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático. Hay que terminar con el abandono del Estado de no perseguir la oferta de sustancias ilegales y tampoco da respuestas adecuadas o suficientes para la demanda”, sostuvo el parlamentario.

Canelada envió una nota al presidente de la Corte, Daniel Leiva, reiterando el pedido del año pasado, donde solicitaba información sobre el avance de la conformación de la comisión interpoderes. “Planteamos la necesidad de abordar ese trabajo en conjunto y dar un mensaje como Estado a una sociedad que todos los días sufre las consecuencias del avance de los narcos", explicó mediante un comunicado.

Como uno de los autores de los fundamentos de la ley, el legislador lamentó que “el silencio de la Corte y del Gobierno en todos estos años es preocupante”.