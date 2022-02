"No legitimen en el Congreso la estafa de Macri y el FMI"

La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene marcando la agenda política argentina y desde la conducción provincial de Libres del Sur instaron al Congreso a rechazar el entendimiento alcanzado hace unas semanas por el Gobierno nacional.

Con un comunicado, la agrupación reclamó la reacción de la administración del presidente Alberto Fernández, la toma de otro préstamo y las condiciones en las que Argentina afrontará el nuevo acuerdo.

"El gobierno de Mauricio Macri contrajo en el 2018 una enorme deuda de U$S 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Dicho préstamo estuvo claramente reñido con el estatuto de ese organismo. En primer lugar, por ser de una magnitud tal, que visiblemente nuestro país no podía afrontar en los plazos fijados. En segundo término, porque tenía una clara intencionalidad política: la reelección del ex presidente, impulsada por los EEUU. Finalmente, porque los dólares recibidos se usaron para fugar capitales", dice el texto compartido en las redes sociales.

También fueron críticos con la reacción del Gobierno, que terminó asumiendo la deuda tomada en 2018. "En lugar de ir a tribunales internacionales a requerir una investigación, suspendiendo mientras tanto el pago de dicha deuda, lo que hizo fue continuar abonando intereses y capital de la misma. Lo que ha significado una forma concreta de ir dándole legalidad a la estafa macrista".

Por último, se mostraron en contra de los detalles revelados por el Gobierno sobre el nuevo entendimiento. "Acaba de anunciar el presidente que se ha llegado a un acuerdo con el FMI, aceptando la deuda, que será pagada hasta el 2024 con otro préstamo. Lo que significa, en concreto, que se borrará el ilícito anterior, quedando una nueva deuda, esta vez “legal”, que pagaremos hasta el 2034. Este acuerdo debe pasar por el Congreso. Es decir, que en última instancia la responsabilidad de sus consecuencias recae en ustedes. No acepten legitimar una estafa a la nación. No acepten que la mayoría de los argentinos y argentinas paguen con sudor y lágrimas un dinero que se llevaron bancos, grandes empresas y ricos. Defiendan la patria, a la que le están por poner una pesada piedra sobre su futuro".