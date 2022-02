Turf: tras dos segundos puestos seguidos, Prohibiton es candidata en la central

Mostró una gran regularidad en sus últimas actuaciones y hoy buscará reencontrarse con la victoria. Prohibition se perfila como la principal candidata en el especial “Juan Carlos ‘Bolita’ Reyes”, la carrera más importante de la reunión que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano.

La tordilla de la familia Zamora acumula dos segundos puestos consecutivos y está lista para volver al podio de los triunfadores, como lo hizo el 5 de diciembre del año pasado cuando derrotó por medio cuerpo a Lujo Joy. Luego de ese éxito escoltó desde cuatro largos a Milione en los 1.800 metros del clásico “Carlos Pellegrini” y desde 2 1/2 cuerpos a Sarfo en los 1.400 metros del especial “Apertura”.

“La yegua llega muy bien a la carrera. Quedó bárbara después de escoltar a Sarfo. Le tengo mucha confianza”, aseguró el jinete Arnaldo Maximiliano Lastra, que por segunda vez se apilará en la montura de la pupila que entrena César “Rulo” Assad. “El día que me ganó Sarfo no la conocía a Prohibition y cometí algunos errores, que espero que ahora no se repitan. Antes de entrar a la recta, me abrí un poco y di ventajas. Creo que si no ocurría eso, podría haber llegado mucho más cerca del ganador”, reveló el jinete de 34 años. “Agradezco a la familia Zamora por la confianza. Los propietarios me apoyaron en todo y eso es muy valorable en esta actividad, donde ante cualquier error ya buscan a otro jockey”, agregó “Wily”.

Lastra también analizó la prueba de hoy, que se disputará sobre 1.500 metro. “Es pareja, donde hay varios caballos con chances. Seguramente será bien movida los primeros metros, porque Panatta es una ejemplar ligero. Lo importante será venir bien ubicado y guardar fuerzas para el final, donde puede aparecer Ludo Joy”, explicó.

Precisamente Ludo Joy aparece como el rival más exigente. El pupilo de Julio Orlando Seme intentará tomarse revancha. Su última actuación fue el 26 de diciembre, cuando culminó tercero a siete cuerpos de Milione en Santiago del Estero.

El santiagueño Next Day, Panatta y el experimentado El Pendex son otros ejemplares para tener en cuenta.