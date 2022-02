Virginia Gallardo, sobre la muerte de Gustavo Martínez: "No me sorprende para nada"

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Ford y tutor legal de sus hijos, perdió la vida esta madrugada tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía. Virginia Gallardo, quien perteneció durante muchos años al entorno, habló del fallecimiento y destacó la figura del personal trainer.

"Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos. En lo personal, los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes, que fueron públicos también. Para mí serán eso toda la vida", afirmó Gallardo, en Intrusos (América).

La panelista señaló que se encuentra "muy triste" y contó cómo se enteró de la noticia. "Me levanté con el tel explotado, obviamente me asusté creyendo que era por algo personal", indicó.

"Lamento y agradezco, sé que en temas relacionados con Ricardo me suelen llamar y también saben que yo no suelo hablar. Claramente, no respondí ni un mensaje ni una llamada, como en estos 10 años. Nunca lo hice, sé que es parte de la historia pero nunca me senté en un programa a hablar. Yo siento que quizás ahora, entiendan un montón de otras cosas que sucedieron aquí el año pasado, decisiones personales mías también", completó.

Por último, Gallardo se refirió a las publicaciones de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo. "Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para ellos. Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar", cerró.