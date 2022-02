Berreta, sobre el transporte público: “No vamos a plantear aumentos en el boleto”

Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), confirmó que, tras el subsidio que le otorgará Nación al servicio de ómnibus en Tucumán, "no van a plantear aumentos en el boleto". El empresario realizó las declaraciones durante una entrevista con el periodista José Romero Silva, en el programa "La picadita".

"Si no fuese por la reunión de los gobernadores del NOA y del NEA, no hubiese salido esto. Valoramos la gestión que hicieron, tenían que respetar el presupuesto", dijo. Aún con dicho subsidio, Berreta comentó que la brecha existente entre el AMBA y el resto de las provincias no se achicó. "La verdad que no cambia mucho porque nosotros partimos de un subsuelo. La brecha sigue existiendo; va a llevar mucho tiempo y camino el lograr acercarnos", aseguró.

Luego, agregó: "El gobernador y todos sus ministros se preocupan y se ocupan de la problemática. Vamos a armar una mesa de trabajo donde el eje sea la consolidación del transporte, teniendo en cuenta la renovación de unidades y la inversión". En ese contexto, afirmó que no tienen pactados aumentos en el precio del boleto en los próximos meses. "Seguramente durante el año habrá alguna suba, pero no será planteado en el próximo tiempo".

Jorge Berreta

Por último, dio su opinión sobre el minibús puesto en marcha por el municipio de Yerba Buena. "Este, como otros transporte público, es un servicio que dará pérdidas; en el Estado se dibujan y es un agujero negro económicamente. Pero tienen las herramientas legales para hacerlo".