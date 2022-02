Gerardo Morales: "Hay que ir a un sistema de subsidios más justo"

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, volvió a referirse este lunes sobre los subsidios al transporte público y cuestionó la diferencias que existen entre el área metropolitana y el interior del país.

"Hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana", afirmó Morales, durante una entrevista con CNN Radio Argentina.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló además que CABA recibe subsidios por colectivo o por chofer, cuatro veces superiores a los subsidios que llegan al Interior. "Entonces usted tiene en el interior empresas al borde de la quiebra, colectivos que tienen ocho o 10 años de antigüedad versus una flota de colectivos y empresas bien pagas en el área metropolitana que es muy injusto", explicó.

"Los vecinos del área metropolitana terminan pagando 18 pesos un boleto mientras en las provincias cuesta 50 pesos, con subsidios por colectivo cuatro veces superiores (en el AMBA) a los que llegan al interior", agregó.

Por último, Morales consideró "injusto" que solo se le quite los subsidios al Gobierno porteño y no a la provincia de Buenos Aires. "Pagan menos que el interior y es una realidad. No sé si me reporta más o menos votos", finalizó.