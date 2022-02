El tenso cruce entre el Presidente y un fiscal en el juicio contra Cristina: "No me falte el respeto"

El presidente, Alberto Fernández, brindó una extensa declaración este martes, luego de ser citado como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas, y que tiene entre sus imputados a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la audiencia, el jefe de Estado mantuvo un tenso cruce con uno de los fiscales del caso, Diego Luciani, quien actúa en este proceso junto a Sergio Mola.

En concreto, los representantes del Ministerio Público indagaron en reiteradas ocasiones sobre la metodología aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para la asignación de recursos.

Alberto Fernández, que fue convocado al dar su testimonio por haber sido jefe de Gabinete de CFK, sostuvo que “hay múltiples elementos que se tienen en cuenta”. “Todos creemos que la inversión pública es un gran motor para movilizar la economía”, señaló, durante su exposición.

En la audiencia, Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, se quejó ante el tribunal de que los fiscales reiteraran veces la consulta.

En medio de la controversia entre las partes, Alberto Fernández profundizó: "El Presupuesto, cuando es aprobado, es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio", explicó.

Ante una repregunta, el jefe de Estado insistió con que "un Presupuesto no es la decisión de un Presidente". "Todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional", remarcó.

"Una vez que el Presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar muchas veces porque todas las provincias quieren defender sus intereses", agregó el Presidente.

El fiscal Luciani insistió sobre este punto, y fue entonces cuando se desató el contrapunto con el jefe de Estado.

"Me da la impresión de que no me está escuchando bien", le respondió el Presidente al fiscal. El fiscal le replicó que sí lo había escuchado bien.

"Entonces tiene un problema de comprensión”, contestó Alberto Fernández. Esto motivó el disgusto del fiscal. “No me falte el respeto, doctor”, le dijo Luciani, antes de que el juez Jorge Gorini intercediera y buscara aclarar el punto.

“De ningún modo quise faltarle el respeto, quise ser descriptivo. Esto lo que dice es en una planilla recursos que se destinan a una obra. ¿Qué pretende que le diga? No tengo la menor idea. Me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea”, profundizó Fernández, al retomar el uso de la palabra.

Detalles del caso

Alberto Fernández declaró este martes como testigo en el juicio por la causa "Vialidad", en la que está involucrada Cristina Kirchner.

En el expediente se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

El Presidente resolvió concurrir a Comodoro Py 2002, pese a que, por su investidura, podía optar por responder un cuestionario escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.

Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.