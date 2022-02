"A Lázaro Báez lo vi una sola vez en mi vida": Las frases de Alberto Fernández en el juicio a CFK

El presidente, Alberto Fernández, declaró este martes como testigo en la causa que investiga presuntas anomalías en la ejecución de obras públicas por parte del Estado, y que tiene entre sus imputados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El titular del Poder Ejecutivo Nacional arribó cerca de las 9.30 a los tribunales de Comodoro Py, y se retiró pasadas las 12.30.

El mandatario aportó su testimonio de forma presencial -por su investidura, podía optar por presentar un escrito-, en el marco del expediente que busca determinar si hubo irregularidades en la adjudicación de las obras públicas ejecutadas por el empresario Lázaro Báez.

Alberto Fernández, que fue el único testigo de la audiencia de hoy, había sido convocado por su desempeño como jefe de Gabinete de CFK.

Uno de los ejes del interrogatorio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola giró en torno a la reasignación de recursos.

En ese sentido, Alberto Fernández insistió en que no hubo "arbitrariedades" en la distribución de la obra pública nacional

Además, aseguró que le llamaba "mucho la atención" la investigación contra la vicepresidenta, al interpretar que se trata de "decisiones políticas no judiciables".

“No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”, apuntó el jefe de Estado.

Los representantes del Ministerio Público también consultaron a Alberto Fernández si conocía a Lázaro Báez. En un principio, el mandatario expresó que no, aunque luego aclaró que lo había visto "una sola vez en su vida", en El Calafate, en 2003, y que se lo había presentado Néstor Kirchner.

"Reitero, no conozco al señor Lázaro Báez, el único diálogo que tuve con él fue 'buenos días, mucho gusto'", respondió Alberto Fernández, ante las preguntas de la Fiscalía.

Otras frases del Presidente

“Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara. Eso es lo que me llame más las atención de este juicio. Cuando vi el procesamiento de Cristina me llamo la atención”.

"Yo había viajado a Calafate con Néstor Kirchner, que estaba terminando su casa y lo conocí (a Lázaro Báez) en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate; yo estaba con Néstor y él se acercó a saludar”.

“No lo conozco a Lázaro Báez, no sé qué hace de su vida, no sé qué empresas tiene, no sé qué vínculos tiene con gente; no lo sé”.

“(Para determinar la asignación de recursos) hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente y motorizar la economía muchas veces a través de la obra pública y los criterios son de necesidad. Creemos que cuando la economía se retrasa o se ponen en situaciones difíciles, la obra pública es un enorme motorización”.