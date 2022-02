Mountain bike: arranca con todo

El mountain bike tucumano está listo para iniciar una nueva temporada. Y el arranque promete ser a toda orquesta. El domingo, en el exigente circuito de San Pedro de Colalao, se pondrá en marcha una nueva edición del campeonato Tucumano de la especialidad cross country, considerado el mejor certamen provincial del país.

“Hay mucha expectativa y eso quedó demostrado en el entrenamiento del domingo. Parecía un día de carrera por la gran cantidad de bikers que estaban recorriendo el trazado. Este año, el campeonato tendrá muchos más competidores que el año pasado”, pronosticó Gabriel Quiroga, que será uno de los protagonistas en Pro, la categoría más importante.

La primera fecha del torneo se disputará en el circuito “Campo Mayo”, que tiene una extensión de 4,2 kilómetros. “Es bien técnico, donde se necesitará un buen manejo de la bicicleta. Tiene una subida y una bajada que son largas y bien empinadas. Después cuenta con varias subidas cortas. Tiene todos los condimentos necesarios para ser un buen circuito de cross country. Para el público también está muy bueno, porque podrá ver gran parte de la carrera sin necesidad de moverse mucho”, describió “La Víbora” Quiroga, varias veces campeón tucumano. “Llovió el fin de semana y eso le vino muy bien al circuito, que necesitaba un poco de agua”, agregó.

La competencia del domingo se pondrá en marcha a las 10 y estará reservada para 32 categorías. Hugo Marcantonio, con 74 años, será el biker más veterano en la carrera. “Para mí es un desafío permanente y a su vez un placer enorme poder competir en este hermoso deporte. El contacto con la naturaleza es espectacular. Hay lugares que son maravillosos, como este de San Pedro”, elogió “El Eternauta”. “Es un circuito bien técnico, que ya se convirtió en tradicional para el torneo provincial. Tiene muchas subidas y bajadas, por lo que será clave un buen manejo de la bici”, agregó.

Entusiasmo

“Hay mucha expectativa entre los bikers y eso se nota los días de semana en los distintos senderos donde se realizan los entrenamientos. Todos estamos con muchas ganas de competir y siempre el inicio de un campeonato es muy lindo para saber cómo nos encontramos para encarar el resto de la temporada”, agregó el experimentado biker.

De las 32 categorías, 10 estarán reservadas para las mujeres. “Estoy muy contenta porque cada vez somos más. Y estoy segura de que este año serán muchas más las chicas que se animarán a competir y eso es sumamente positivo para el deporte. Actualmente en los senderos se ven muchas mujeres pedaleando, pero que aún no se animan a hacerle frente a las carreras”, reveló Mariana Casadey, la actual campeona tucumana de cross country y de cross rural. “Muchas chicas prefieren arrancar en el cross rural y después, cuando ganan confianza, se suman al cross country, donde los circuitos son más técnicos”, agregó.

Los bikers podrán acreditarse para la competencia hasta mañana en forma on-line (en inscripcióndigital.com.ar), mientras que el viernes (de 16.30 a 20.30) y el sábado (de 9.30 a 13) podrán hacerlo en avenida Perón 1.600. En tanto, en el teatro de San Pedro de Colalao las anotaciones se recibirán el sábado de 17 a 20.30.

“Se viene una temporada bien movida, con muchas carreras y muchos corredores nuevos. Seguramente el domingo habrá una muy buena cantidad de participantes. El mountain bike no para de crecer. En los senderos siempre te encontrás con gente nueva. Y lo más lindo es que hay bikers de todas las edades. A mí me sorprende y me pone muy feliz la cantidad de niños y mujeres que se dedicaron a este deporte”, comentó Juan Manuel Nardolillo, que ya está recuperado de la dura caída que sufrió hace dos semanas en el Rally Cosquín-Tanti, que se realizó en Córdoba.

“Iba a 60 kilómetros por hora y me pegué un golpe tremendo. Por suerte, ya estoy mucho mejor y con ganas de competir”, indicó el actual subcampeón provincial de cross country.

Los bikers están listos para volver a tener acción y el 2022 promete ser gran nivel para el mountain bike tucumano.