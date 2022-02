Copa de la Liga Profesional: Colón le arruinó la fiesta a Boca

Una vez más, una genialidad de Luis “Pulguita” Rodríguez dejó sin festejos a Boca. El delantero de Simoca fue clave para que Colón empatara 1 a 1 en su visita a La Bombonera, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El “Xeneize” tenía todo para vivir una gran fiesta. Darío Benedetto se puso nuevamente la camiseta “auriazul” después de tres años y en apenas 22 minutos, volvió a festejar. Era un regreso soñado, ya que abrió el marcador con un potente cabezazo, luego de un preciso centro de Sebastián Villa. “Pipa” celebró con su clásico festejo con la mirada clavada en la tribuna y los hinchas lo ovacionaron.

Después de pasar algunos sobresaltos en el arranque del encuentro, el equipo de Sebastián Battaglia tomó el control del balón y dominó claramente al “Sabalero”. El colombiano Villa se convirtió en una verdadera pesadilla para la última línea de los santafesinos. En el complemento, Boca siguió dominando, aunque sobre el final bajó la intensidad.

Cuando parecía que el conjunto de La Ribera iba a arrancar de la mejor manera el torneo, apareció el “Pulguita”. Faltaban cinco minutos para que se cumplieran los 90 minutos reglamentarios y Facundo Farías envió un córner desde la izquierda, el tucumano anticipó de taco para que Beltrán, solamente tuviera que empujar la pelota a la red. “El Pulga siempre saca algo de la galera. El corner me salió al primer palo porque no tenía más fuerza”, reconoció Farías, que estuvo a punto de ser transferido a Boca. El “Xeneize” mostró un buen nivel, pero la fiesta no pudo ser completa porque la magia del simoqueño le permitió a Colón llevarse un punto de oro.

FÚTBOL AL DÍA

En River insisten por Castellanos

Valentín Castellanos sigue siendo el gran objetivo del “Millonario”. El delantero de 23 años, que juega en New York City y es una de las figuras de la MLS, pertenecientes al City Group y su salida no parece sencilla. River ofreció cuatro millones de dólares para comprar el 50% del pase y en un plazo de tres años comprar el otro 50% por cinco millones de dólares. Las próximas horas serán decisivas para saber si la dirigencia le da con el gusto a Marcelo Gallardo.

Racing empató y se fue silbado

La “Academia” dejó una pobre imagen en su debut en la Copa Liga Profesional, donde igualó sin goles con Gimnasia La Plata. Al final del partido, los hinchas despidieron con silbidos al equipo, sin embargo Fernando Gago dijo que quedó conforme con el funcionamiento. “Me gustó el equipo. Nos faltó la última puntada, pero Racing fue protagonista y dominó. Me voy muy conforme”, dijo el entrenador.

Bergessio le dio el triunfo al “Calamar”

Gonzalo Bergessio volvió a jugar para Platense después de 17 años y tuvo un regreso soñado. Cuando parecía que el partido frente a Talleres terminaba igualado sin goles, el delantero de 37 marcó el gol a los 49 minutos del segundo tiempo y le dio el triunfo al “Calamar” por la Zona 1 de la Copa Liga Profesional.

Arruabarrena y su objetivo Mundial

Rodolfo Arruabarrena se convirtió en el nuevo entrenador del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos y buscará obtener la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Actualmente marcha tercero en el Grupo A de las Eliminatorias y el objetivo es llagar a disputar el Repechaje contra el quinto de la Conmebol. El ex DT de Boca firmó su contrato hasta mediados de 2023, con renovación por un año más si el equipo tiene un buen desempeño en la Copa de Asia.