La mirada de los desarrolladores

Ciudad eficiente.- “La gente ve con miedo este crecimiento en altura: que se va a perder Yerba Buena y va a ser una ciudad. Pero esto va de la mano de hacer una ciudad eficiente. Hay que hacer un trabajo y desarrollarlo en equipo con arquitectos, el municipio y los entes que dotan de infraestructura”. (Javier Nicolás Vázquez-Socio gerente de Aguirre+Vázquez Arquitectos)

Debe ser sustentable.- “Tenemos que sacarnos la idea de que vamos a vivir en una casa sin nadie a la vuelta. Son conceptos que ya no existen en ninguna parte del mundo, no es sustentable. No podemos hacer que la gente recorra ocho kilómetros para ir al supermercado. Eso es un consumo de energía infernal. Lo mismo pasa con los horarios cortados: no se puede contaminar tanto con recorridos innecesarios”. (Pilar Navarro-Socia del estudio Plural Arquitectos)

Espacios verdes.- “Los cambios son difíciles de aceptar, sobre todo para la cultura de los habitantes tradicionales de Yerba Buena que en un principio del desarrollo se oponían a que se asfaltaran las calles. Eso es imposible y utópico. Los espacios verdes en este tipo de proyectos de densidad media están garantizados por el bajo índice de factor de ocupación de suelo que tiene el Código de Planeamiento Urbano de Yerba Buena”. (Javier Zerda-Arquitecto)