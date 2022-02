Básquet: el trampolín que necesitaba

Una vida marcada por el basquetbol y un soñador como muchos de los amantes de este deporte. Rainer de Jesús Torres es el nuevo refuerzo de Estudiantes, y viene a cubrir el principal déficit de la “Cebra”: los rebotes. De esta manera, con su 2,08 metros, puede ser la clave para mejorar este aspecto del juego y lograr revertir la mala racha que arrastra Estudiantes durante la presente Liga Nacional. Cabe recordar, que el objetivo de la “Cebra” para esta temporada es clasificarse para los playoffs.

“Me gusta mucho el equipo. Siempre practicamos de manera intensa. Corriendo todo el tiempo. El cuerpo directivo está pendiente de nosotros coordinando cada uno de los movimientos que hacemos. Además, los compañeros son muy buenos y siempre estamos todos juntos”, afirmó el colombiano, tras su primera semana junto al equipo tucumano, en el que planea ser una “Tormenta” de puntos.

Un cambio rotundo

Hablar de Rainer, es remitirse a un colombiano trotamundos. A su corta edad, el oriundo de Cartagena tuvo sus inicios en el básquet en su país, debido a su gran estatura. Por ello siempre se desempeñó en la posición de pivot.

En el seno de su familia nació su apodo, “Niño”. “Como siempre fui de gran porte, en mi familia me decían ‘Niño Grande’. Y a pesar de que crezca en edad, me quedé así”, aseguró entre risas.

Cuando cumplió 14 años, su vida dio un giro trascendental. Rainer y los suyos se mudaron a Estados Unidos. Allí asistió a The Patrick School donde siguió perfeccionando su juego. A pesar de recibir ofertas de varias universidades estadounidenses, creyó que era el momento de dar un salto de calidad en su carrera como basquetbolista y cambió su rumbo de manera sorprendente; casi de un día para el otro. “Quería empezar mi carrera profesional; y es por eso que decidí venir a Tucumán”, señaló. Describir su juego no es una tarea sencilla. Si bien podríamos percibir que “Niño” es un pivot convencional, Rainer intenta convertirse en un jugador todo terreno aprovechando cada situación para poder anotar. “Siempre me destaco por los puntos y los rebotes en la pintura. Pero intentó lanzar de tres, driblar y poner el balón en el piso. Quiero mejorar en todos los aspectos del juego”, expresó, consciente de cuáles son sus puntos a trabajar. “En defensa todavía debo mejorar a la hora de parar a los jugadores de perímetro que son rápidos”, agregó sin complejos.

Además, confesó cuáles fueron los verdaderos motivos que tuvo para trasladarse a un país tan lejano para disputar la segunda división del básquet nacional. “La Liga Argentina puede potenciarme. Es una liga muy buena y que tiene un juego muy físico. Siempre hay contacto. Creo que puedo llevarme una buena experiencia”, puntualizó, antes de comparar con el juego “yanqui”. “En Estados Unidos es atacar al aro todo el tiempo. Se explotan mucho los uno contra uno y no hay tantos sistemas de juegos. Aquí es más ordenado. Por ejemplo, al atacar tenemos una determinada forma de hacerlo”, expuso.

Por último, dejó en claro cuales son sus aspiraciones dentro del deporte. “Quiero llegar a jugar en la Liga Endesa de España. Siento que empezando acá en Argentina voy a mostrarme para poder llegar allí. Claro que primero quiero llegar a la Liga Nacional de este país. Si llego a la Liga Endesa, después querré llegar a la NBA, o G-League”, concluyó.

Liga Argentina

Tras siete derrotas consecutivas, Estudiantes intentará revertir su imagen como local frente a Salta Basket. El duelo arrancará a las 17, en el estadio “Dionisio Muruaga” de Mitre.

Torneo Federal

Desde la 21, Talleres de Tafí Viejo visitará a Jujuy Básquet con el objetivo de extender su buena racha de victorias. Mientras tanto mañana, desde las 21.30, Belgrano jugará como local ante Mitre.