Anamá Ferreira se bajó Tinder, no le creyeron y le cerraron la cuenta

Anamá Ferreira suele compartir cómicos momentos junto a sus seguidores en las redes sociales. Con un tono relajado y carismático, relata momentos de su vida diaria que siempre despiertan una sonrisa.

En esta ocasión, la modelo contó una historia insólita. Como muchas personas, la virtualidad, o simplemente la distancia, la llevó a buscar alternativas para relacionarse con otros a través de distintas aplicaciones. Anamá eligió Tinder, pero se llevó una gran sorpresa.

Según describió, descargó la famosa aplicación de citas, pero rápidamente una ola de usuarios advirtió el asunto y decidió reportar la cuenta como falsa dado que no creían que la brasileña haya estado detrás del perfil.

Ante la gran cantidad de reportes sospechosos, Tinder bloqueó la cuenta hasta investigar lo que estaba sucediendo, tal cual se detalla en sus términos de privacidad.

En un mensaje dirigido al periodista Carlos Monti, del ciclo Nosotros a la mañana, la empresaria contó qué fue lo que realmente pasó.

"Con la pandemia lo que estábamos solos tuvimos que conocer a alguien. Entonces una amiga mía me dijo que entrara a Tinder, yo le dije que no, porque soy conocida. Puse Luciana de nombre, para que no sea tan fuerte, pero puse fotos mías", inició.

La situación se complicó cuando tuvo “como tres mil y pico de matchs”. “Una cosa de locos. Me empezaron a preguntar: ‘¿Sos Anamá?, ¿o usaron las fotos?’, uno muy tierno me dijo ‘Estás usando fotos de la divina de Anamá, que es honesta y trabajadora, no estaría acá’. Otros fueron más agresivos", lamentó.

La presentadora explicó: “Alguien denunció que se estaban usando las fotos de Anamá y me bloquearon”. Frustrada por el desenlace de los hechos, insistió: “Yo les decía que era yo, pero me decían que era mentira. Alguien me denunció y te bloquea instantáneamente".

Al cierre de la charla, bromeó: “Me dejaron soltera”. Pero aseguró: “daré una vuelta a la esquina y encontraré a mi Brad Pitt”.