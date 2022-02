Morales insiste en la necesidad de acordar con el FMI

El acuerdo de entendimiento al que debe llegar el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por 45.000 millones de dólares no solo genera grietas en el oficialismo, sino también en la oposición. A raíz de esas diferencias, el gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, consideró que Juntos por el Cambio (JxC) debe dar quórum en el debate legislativo y respaldar el acuerdo por el crédito.

“Ratifico lo que ha dicho JxC, que tiene una posición tomada con respecto a evitar el default. Estoy muy cerca de lo que dijeron Elisa Carrió, la Coalición Cívica y nuestro propio partido. Hay que dar quórum y no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo. De no ser así habría un perjuicio para la economía y, cuando esto pasa, los platos rotos los terminan pagando los más pobres”, señaló Morales en declaraciones a Radio Mitre. En relación a este tema, Morales volvió a cargar contra la figura del diputado Máximo Kirchner y su decisión de dejar la presidencia del bloque oficialista en este contexto. “Él cree que está tratando un trabajo práctico del centro de estudiantes de Ciencias Políticas. La Cámpora volvió a demostrar que es una fuerza política testimonial que no está a la altura de gobernar con responsabilidad”, criticó.

Las declaraciones del dirigente norteño llegaron un día del encuentro que mantendrán hoy los referentes de la coalición opositora en la localidad bonaerense de Olivos. De ese encuentro, en el que participará el ex presidente Mauricio Macri y otros referentes del espacio, no se espera que salga una posición unificada sobre el tema, bajo el principal argumento de que aún no se conocen los detalles específicos del acuerdo.