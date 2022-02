Stefi Roitman rompió el silencio tras los rumores de su mala relación con su suegra

Tras los rumores de una mala relación entre Stefi Roitman y su suegra, Marlene Rodríguez Montaner. La influencer rompió el silencio y habló de la excelente relación que tienen.

"La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", dijo Roitman en diálogo con radio Urbana Play.

Y añadió: "entonces que digan lo que digan, pero llega un punto que nos llegan cosas de diarios serios. ¿Lo último que no podía creer? Lo que leí hoy sobre un tuit que escribí y que fue dirigido a mi suegra. ¡Siguen con eso!".

La esposa de Ricky Montaner se refirió además a cómo toma la familia los rumores. "Nos reíamos de lo que se dice, pero ahora ya no lo hablamos", reveló.

"Yo me contengo, pero me encantaría responder todo. Al principio me afectaba, pero ahora ya no porque entiendo que es mentira", finalizó.