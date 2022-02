Nueva York no obligará a usar barbijos en espacios cerrados

Nueva York anunció el fin de la obligación de utilizar mascarillas en la mayoría de los lugares públicos cerrados, informó The New York Times, sumándose a varios estados que van a eliminar las normas para cubrirse la cara a medida que cede la última oleada de contagios de covid-19.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul tiene la intención de dejar que expire el mandato de las mascarillas, que ha sido impugnado en los tribunales, en lugar de tratar de renovarlo, dijo el periódico, citando a tres personas informadas de la medida.

“Dado el descenso de los casos, dado el descenso de las hospitalizaciones, es por lo que nos sentimos cómodos para levantar esto, en efecto mañana”, indicó la gobernadora demócrata. Y agregó: “Esta lucha no ha terminado, no nos estamos rindiendo. Esto no es un desarme (...) Pero de nuevo las tendencias son muy, muy positivas”.

Hochul describió el mandato de uso general de mascarillas como temporal cuando lo impuso el 31 de diciembre, ya que la variante ómicron, altamente contagiosa, amenazaba con poner a prueba los sistemas sanitarios.

Las autoridades de otros estados liderados por los demócratas -Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregón- anunciaron el lunes que levantaban los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas y otros entornos públicos en las próximas semanas.

En todos esos casos, las autoridades citaron la oleada de infecciones, hospitalizaciones y muertes por coronavirus, que comenzó a arrasar Estados Unidos durante la temporada de vacaciones de fin de año de 2021.

Sin embargo, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, dijo ayer a Reuters que, dado que los casos siguen siendo elevados en todo el país, "ahora no es el momento" de eliminar la obligación de utilizar mascarillas en las escuelas y otros lugares públicos.

La relajación de las normas sobre el uso de mascarillas señala una inclinación de los políticos a sacar a los residentes cansados de la pandemia de una situación de emergencia y pasar a tratar el virus como parte de la vida cotidiana.