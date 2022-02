En las Ruinas de Quilmes cerró la cumbre sobre cambio climático y desarrollo sustentable

Hoy concluyó la primera Cumbre Internacional de Cambio Climático y Agricultura Sustentable en la Ciudad Sagrada de Quilmes. Durante el encuentro se concretaron alianzas y redes de trabajo con la participación comunitaria y la cooperación internacional como parte de una dinámica en la que intervienen Estado, empresas y la sociedad civil.

Los participantes resaltaron que se trata de dar respuestas a las demandas y necesidades de las comunidades de los Valles Calchaquíes para su desarrollo productivo y de conocimientos.

El Encuentro, que se había iniciado ayer fue organizado por la Fundación León y la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán y contó con el apoyo de la Unión Europea.

"Esta articulación que queremos hacer en alianzas con los diferentes Gobiernos, organismos y organizaciones pretende concretar proyectos que beneficien a la comunidad. Solos no vamos a poder. Debe hacerse en forma conjunta. No nos podemos quedar esperando leyes o reglamentaciones. Tenemos que participar", dijo el ex Delegado Comunal y ex Cacique de Amaicha, Eduardo Nieva.

"Temeos que lograr crecer en equilibrio con la Madre Tierra, por los que estamos y por la próximas generaciones -auguró-. Hace falta formar y capacitar a nuestros jóvenes, fortaleciendo nuestras instituciones", insistió.

Planificación trianual

Diego Aguilar, director ejecutivo de León, celebró estar haciendo historia con esta gran Cumbre Internacional. "Estamos convencidos que el futuro está en los valles, para ello contamos con una planificación trianual con una serie de actividades diversas que incluyan a todos los sectores, siendo la comunidad la principal protagonista", remarcó.

En tanto, Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán, resaltó el esfuerzo comunitario. "Queremos que la cooperación internacional ponga sus ojos y sus esfuerzos en el desarrollo de los Valles Calchaquíes, de manera que los jóvenes, por ejemplo, eviten la emigración obligatoria y se queden sus comunidades a realizar sus proyectos", afirmó.

Trabajo en red

La COP Quilmes reunió a diferentes sectores y tuvo presencia internacional. Una de ellas fue Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Argentina. El funcionario oriundo de Nápoli, calificó la Cumbre como muy positiva y destacó "la importancia del trabajo red para el desarrollo, en este caso, de una zona tan rica en cultura e historia y con mucho potencial".

"El Norte de Argentina no es nuevo para la Unión Europea. Ya venimos desarrollando proyectos en el Alto Valle Calchaquí y ahora nuestro objetivo es ampliar la mirada. Ojalá podamos seguir con nuevos Programas junto al Gobierno de Tucumán y a la Sociedad Civil", aseguró.