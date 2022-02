Se terminó el descanso: ¿Cómo evitar el síndrome posvacacional?

Las vacaciones siempre tienen gusto a poco y romper esa sensación de bienestar para retomar la rutina diaria puede exponernos al síndrome posvacacional.

Para prepararnos para la vuelta, la psicóloga Camila Madero dejó algunos conceptos durante su columna semanal en "Buen Día Verano", el noticiero de las mañanas en LG Play.

"Todos volvemos quejándonos del trabajo, con pocas ganas. Uno nunca quiere resignar días de vacaciones pero es fundamental dejarnos uno o dos días, en el retorno, para tener el tiempo de adaptarnos, volver en sintonía con la casa, las compras y el orden", explicó Madero.

Específicamente, recomienda "no volver de la noche a la mañana ya que paso del 100 % placer a 100 % corridas. Sirve para que mi cabeza haga ese cambio de chip".

También comentó que las personas más propensas a sufrir este síndrome son las que trabajan en situaciones desfavorables o en un contexto de frustración. "No me gusta mi trabajo o no me llevo bien con mis compañeros", sostuvo Madero.

Ordenarse y brindarse los tiempos necesarios para que los cambios no sean bruscos servirán para achicar las chances de que el cuerpo y nuestra cabeza se resienta cuando todo vuelva a la normalidad.