Un reconocido actor defendió a Gianola: “No vi nunca nada; hay que escucharlo”

Cuando la situación judicial y mediática de Fabián Gianola aparentaba estar al límite, apareció un aliado para defenderlo de las acusaciones que muchas mujeres hicieron en su contra por casos de acoso laboral y sexual.

En las últimas semanas, el actor solo recibió malas noticias. Mientras más denunciantes se sumaban a la lista de quienes quieren verlo rendir explicaciones ante la Justicia, el comediante se encontraba, a su vez, envuelto en un cúmulo de problemas personales.

Según habían comentado sus letradas en el programa A la tarde, de canal América, el actor experimentaba problemas psicológicos e incluso hicieron público que el actor barajaba la posibilidad tomar una decisión extrema.

“Venía estable, pero se quiebra cuando sale la tercera denuncia y nos manda un audio tremendo. Nos dice que ya no quiere vivir más si lo siguen atacando desde los medios”, sostuvieron en esa oportunidad sus asesoras legales Evelyn Andriozzi y Estela Maris Tomizzi.

Además, las asesoras legales habían revelado que Gianola estaba “quebrado” y que no podía mantenerse por falta de recursos económicos.

“La casa que muestran en los medios que le alquiló a los famosos, no existe. Se vendió para pagar a los primeros letrados que tuvo y parte se utilizó estos dos años para vivir porque hace dos años que no tiene trabajo. Está quebrado”, agregaron las entonces representantes.

El tiempo pasó y los hechos tomaron un desenlace radical: Andriozzi y Tomizzi decidieron poner fin a la relación con su cliente. "Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", sostuvo Tommizi en diálogo con Crónica HD.

En tanto, el actor al enterarse de la decisión, habría hecho un pedido desesperado. "No me dejen solo, las necesito... No me abandonen", reza el audio que difundió el programa de espectáculos Intrusos sobre el tema. También se informó que el abogado Adrián Tenca sería el encargado de acompañar de ahora en más al actor.

Diego Ramos defendió a Fabián Gianola tras los casos de abuso

A pesar de que el escenario al que se enfrenta el comediante es caótico y muchas personalidades del espectáculo se expresaron en contra de su comportamiento, esta vez, el actor Diego Ramos le brindó públicamente su apoyo.

"Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron", dijo Ramos durante el ciclo “Agarrate Catalina”.

En otro tramo de la conversación, agregó: "Varias veces escuché cosas de él, pero no viví nada raro, ni que se sobrepasara verbalmente.

Por otra parte, el actor celebró que más mujeres tengan la libertad de contar sobre las situaciones de violencia que atravesaron y busquen Justicia. “Bienvenido sea que las mujeres hablen, expongan y denuncien y está bueno que la otra parte de la cara y exponga lo que pasó, lo que vivió", finalizó.