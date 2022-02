Estados Unidos: del garaje al Capitolio

WASHINGTON.- La Oficina Federal de Investigaciones está investigando una reunión en un garaje del centro de DC el día anterior a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio entre el entonces líder del grupo extremista Proud Boys, el ahora acusado líder de La milicia Oath Keepers y otras figuras de extrema derecha, según dos testigos entrevistados por agentes del FBI.

Entre la media docena de personas reunidas en un garaje cerca del Phoenix Park Hotel estaba el líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes, quien fue acusado este año de cargos de “conspiración sediciosa” en la insurrección. El presidente de Proud Boys, Enrique Tarrio, que no estuvo presente en el motín, también estuvo en la reunión del garaje, pero luego se fue de Washington.

La reunión puso a los jefes de los dos grupos pro-Trump violentos de extrema derecha más conocidos del país en proximidad inmediata 24 horas antes de la ruptura del Capitolio. Tres asistentes o sus representantes dicen que no discutieron asuntos relacionados con el 6 de enero.

Bianca Gracia, quien encabeza una coalición pro-Trump llamada Latinos for Trump y un Comité de Acción Política afiliado llamado Latinos For America First, también estuvo en la reunión del garaje, según testigos y videos tomados por un equipo de filmación del documental. También estuvo presente Kellye SoRelle, abogada de Oath Keepers y Latinos for Trump. SoRelle dijoque Gracia la invitó a conocer a Tarrio y compartir información sobre abogados defensores penales. Ella dijo que su papel en la reunión fue breve y no se refería a los planes para el día siguiente.

Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU está investigando los disturbios del 6 de enero, en los que los partidarios del entonces presidente Donald Trump intentaron bloquear la certificación del Congreso de la elección de Joe Biden como presidente. El comité solicitó los registros telefónicos de un fotógrafo que acompañó a Tarrio a partes de la reunión en el garaje. Tarrio dijo en junio que su encuentro en el garaje con Rhodes no fue planeado ni significativo. “Por coincidencia -dijo-, “él estaba dentro de ese estacionamiento”.

La investigación del FBI sobre la reunión no se ha informado previamente, ni tampoco las circunstancias de la reunión. Un breve clip de la reunión apareció en un documental de British Channel 4 el año pasado sobre los Proud Boys, lo que provocó algunas conversaciones en Twitter. (Reuters)