Rodrigo De Paul le puso “Me gusta” a una foto de Tini y volvieron los rumores de romance

Desde hace semanas se difunden rumores que aseguran que “Tini” Stoessel y Rodrigo de Paul mantienen una relación amorosa. Lejos de terminar con estas afirmaciones, al jugador de la Selección Argentina “se le escapó” un “Me gusta” y se volvió viral el tema nuevamente.

La cantante atraviesa su mejor momento profesional y actualmente se encuentra de viaje en el exterior próxima a poner en marcha nuevos proyectos. En los últimos días, compartió fotos desde Madrid, España, donde sus fans también la relacionaron con una expareja.

Al igual que “Tini”, el cantante colombiano Sebastián Yatra viajó recientemente a la capital española por asuntos laborales y ya hay quienes apuestan por un encuentro romántico.

Tiempo atrás, luego de confirmar la ruptura, el artista de 27 años fue consultado si volvería a entablar su noviazgo con Stoessel. En lugar de dar un “no” categórico, se tomó la situación con calma y explicó: "Quién sabe qué pase en la vida. Cada quien está como en un proceso personal. Yo siempre la voy a querer pero la vida te va mostrando siempre el camino de las cosas".

Los seguidores de la pareja esperaban que tuvieran un acercamiento en el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, al que ambos fueron invitados. Luego del evento, se publicaron fotos en los que se los ve bailando entretenidos.

A pesar de la expectativa de los fans, ninguno confirmó que retomarían su relación. Mientras tanto, vuelve aparecer el nombre de la figura del seleccionado argentino en su lugar.

Estefanía Berardi, panelista del programa Mañanísima, contó que el futbolista le dio Like a una foto de la cantante, pero rápidamente decidió retirarlo para evitar que le consulten sobre el tema.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", se preguntó Berardi y agregó: “Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like”.

Luego, la panelista contó que, a pesar del intento del jugador de pasar desapercibido, ella ya había advertido la situación. "Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", sostuvo.