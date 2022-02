Cartas de lectores II: placas de la independencia junto a la Estatua de la Libertad

Transito semanalmente por las adyacencias de la escultura que rinde homenaje a la Libertad en plaza Independencia, la que fue correctamente restaurada en la reciente obra a que fuera sometido el paseo citado. Sin embargo, inexplicablemente, he observado con sorpresa que en el pedestal granítico de la estatua, salvo la placa del general Julio Argentino Roca por el centenario de la Independencia argentina, no fueron respuestas y/o reubicadas en su lugar las restantes placas de bronce que se encontraban colocadas en el referido pedestal antes de iniciarse la obra de restauración del paseo y de la escultura. Las mismas hacían referencia a numerosos homenajes que tucumanos y otras personalidades públicas nacionales y provinciales hicieran en su oportunidad para conmemorar la Independencia argentina, y lógicamente tiene un importante valor histórico y cultural que no puede ignorarse ni soslayarse por la administración municipal. Consecuentemente, el señor intendente municipal y los profesionales a cargo de la obra tienen la palabra y deben proceder de inmediato a responder las placas de bronce y similares faltantes de su lugar o ubicación original, a los fines de dejar el monumento de su estado original previo al inicio de la restauración.

Silvia Hernández Colombres

Virgen de la Merced 90 7° C

San Miguel de Tucumán