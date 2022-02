Golf: en Panamá, Contini encontró su revancha

“No me gusta la palabra ‘expectativa’. Para mí, simplemente se trata de salir a jugar, ir un hoyo a la vez, tratando de hacer lo mejor que se pueda”, aseguraba Martín Contini al cabo de la primera jornada de The Panama Championship. Bajo esa filosofía, la de no mirar más allá de lo que se tiene delante, fue construyendo poco a poco lo que el domingo tomó forma definitiva: su primer top ten en un torneo del Korn Ferry Tour, el segundo nivel del PGA Tour, el circuito más importante del mundo. En efecto, el 9° puesto obtenido en Panamá -en apenas su tercera participación en un certamen de este nivel- está sin duda entre los resultados más importantes en la carrera del tucumano de 27 años.

Hasta la segunda ronda, la performance de Contini ya venía siendo destacable, con tarjetas bajo par (2- y -1) que le habían permitido pasar el corte, pero la tercera complicó un poco el panorama: tres bogeys y un doble bogey le habían costado un importante retroceso en las posiciones. Sin embargo, en la última, salió con mentalidad ganadora y no solo redondeó su mejor tarjeta (67 golpes, tres bajo par) sino que lo hizo gracias a un espectacular águila en el hoyo 5. Fue su primer hoyo en dos bajo par desde que debutó en el Korn Ferry, hace apenas un mes. No solo eso: otro momento destacado fue cuando la pelotita cayó sobre un montón de hojas secas sobre el borde de una laguna y para poder golpearla debió meterse casi hasta las rodillas en el agua. Y lo hizo perfecto, ganándose el aplauso.

Su acumulado de 276 golpes (-4) lo rubricó como el mejor latinoamericano del torneo, a cuatro golpes del campeón, el estadounidense Carlson Young.

“Tuve un buen arranque, y estaba en mi cabeza meterme en el top 10 a como diera lugar, (aunque) no sabía que el día iba a estar tan complicado, pero logré una ronda de tres menos que al final valió la pena”, resumió Contini, y aseguró haber sentido que jugó “en dos canchas diferentes” en referencia al cambio de las condiciones climáticas que se dieron el sábado y domingo, y que afectó la dinámica de la competición.

Cabe destacar también la buena actuación del otro tucumano en el Tour, Augusto Núñez, quien se clasificó en el puesto 25, con 280 impactos (igualado al par de la cancha del Panamá City Golf Club).

Revancha

Dos circunstancias amplifican el sabor a triunfo para Martín. La primera es que su 9° puesto en The Panamá Championship implica un gran salto comparado con las dos primeras fechas, disputadas en Bahamas (Great Exuma Classic y Great Abaco Classic), en las que ni siquiera había logrado pasar el corte. “Más allá de que eran sus primeras participaciones, había empezado todo mal. Para el primer torneo, los palos le llegaron tarde. En el segundo le volvió a pasar lo mismo. Eso lo afectó. Por eso, en este torneo ya me conformaba con que pudiera pasar el corte, pero metió un batacazo”, contó emocionado su padre, Roberto Contini.

El segundo condimento es que, gracias al excelente resultado en Panamá, Martín podrá extender su estadía en el Korn Ferry Tour. “Cuando hablé con él el domingo a la noche, lo escuché muy muy feliz porque su clasificación al Korn Ferry lo habilitaba para jugar los primeros ocho torneos, pero con este resultado, se ganó el derecho a jugar todas las fechas de la temporada. Y ese es el verdadero logro”, reveló Roberto.

Y así Martín, que ingresó al Tour de desarrollo del PGA casi por la ventana (”en 2021 jugué muy poco por la pandemia y me anoté en la escuela del Korn Ferry a última hora, sin saber si iba o no”) está en Colombia para jugar desde el jueves la cuarta fecha del calendario, el Astara Golf Championship, en Bogotá, con ganas de seguir demostrando lo que puede hacer y poniendo en práctica su filosofía: green a green, hoyo a hoyo y nada más.