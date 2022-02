Cartas de lectores I: el buen uso del lenguaje

Comparto parcialmente la interesante carta del lector Malvestitti del 1 de febrero (”Expresarse correctamente”). Soy un ferviente defensor del buen hablar y escribir, pero difiero con algunos términos de los que se vale, a tenor de lo sostenido por la RAE. Por ejemplo cita “ver a simple vista”; “nos reencontramos de nuevo” y “sumar más trabajadores”, entre otros, frases que constituyen un pleonasmo, entendido este como “ figura de construcción, que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho” o “demasía o redundancia viciosas de palabras”, según la Academia arriba citada. Por lo tanto usar un pleonasmo no está mal, pero es mejor evitarlo. Es así que en vez de decir o escribir “volver a repetir”, hay que decir “repetir”; en vez de “subir para arriba”, “subir”; en vez de “bajar para abajo”, “bajar”; en vez de “salir para afuera”, “salir” y en vez de “lo vi con mis propios ojos”, “lo vi”, entre otros ejemplos. Reitero que no está mal emplearlo por ser redundante, pero sí no lo utilizamos, escrito o verbalmente, buenísimo. La importancia de expresarnos adecuadamente contribuye a la evolución de nuestro rico y vasto lenguaje, evitando que sea alterado su uso con un incomprensible e inentendible “lenguaje inclusivo”, repudiado prácticamente en todas partes del mundo y no aceptado por dicha Academia. Bienvenido lo expresado en la carta enunciada al principio, si todo es para un mejor entendimiento idiomático. Debo dejar aclarado, nobleza obliga, que me asesoré más, para redactar esta misiva, con nuestro “consultor permanente”, don Google.

Ramón Alfredo Maldones

[email protected]