Sigue el misterio por la tragedia de la cocaína

“El Faisa”, sospechoso de haber distribuido para su venta la cocaína que causó la muerte de 23 personas y la internación de unos 80 adictos, se negó ayer a declarar ante la Justicia, por lo que no se pudo confirmar qué tenía la droga que causó la tragedia. Ayer, según los estudios preliminares, las dosis secuestradas en Puerta 8 no tendrían ninguna sustancia que pueda haber generado el fallecimiento de los adictos.

En las últimas horas surgieron más detalles sobre el caso. Se confirmó que al menos 14 de los detenidos murieron en la calle, por lo que no pudieron establecer dónde habían comprado la sustancia que los llevó a la muerte.

Según confirmaron fuentes judiciales, se intoxicaron adictos de al menos 10 localidades bonaerenses, por lo que los investigadores no están investigando una red de narcomenudeo, sino de un proveedor que les vendió la cocaína mortal.

Por otra parte, el fiscal federal Pablo Camuña, en una entrevista de LG Play, se lamentó por la tragedia que se registró en Buenos Aires y señaló que la cocaína que se comercializa en la provincia está adulterada.

Entre las sustancias con la que estiran la droga, entre otros componentes señaló: almidón, azúcares reductores, bicarbonato, levamisol (sustancia que se utiliza para eliminar los parásitos de caballos), lidocaína y cafeína, entre otros. “Estas sustancias multiplican el daño a la salud de los que consumen esta droga”, indicó.

Fentanilo: duro cruce entre Bullrich y Aníbal Fernández

A pesar de que hasta el momento no se confirmó que la utilización de fentanilo para el estiramiento de la cocaína que causó la tragedia en Buenos Aires, dos pesos pesados de la oposición y del oficialismo protagonizaron un duro cruce en las redes sociales y en los medios. La presidente del PRO apuntó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el crecimiento de la importación de esa sustancia. “Es el mismo ministro con el que entró la efedrina”, indicó la ex titular de esa cartera. Fernández no se quedó atrás y le respondió: “volvamos a la boca sucia de la señora ante la insistente noticia falsa sobre el tema efedrina y la persistencia de relacionarlo con mis gestiones anteriores”. El fentanilo es una sustancia que está causando la muerte de adictos en varios países del mundo. En EEUU se contabilizaron más de 10.000 muertes.