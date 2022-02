Llega al Teatro Rosita Ávila un show con esencia africana

El actor y cantante peruano Marcos Esqueche lleva al Teatro Municipal Rosita Ávila su espectáculo “Mamita África”, una puesta en escena donde se podrá disfrutar de la cultura africana a través de la música y los cuentos originarios, con una selección de canciones de su propia autoría.

El show busca recuperar los aportes musicales de los pueblos afros e indígenas de América para colocarlos en el repertorio musical actual de nuestros niños y niñas.

Intenta ampliar la tradición musical incluyendo instrumentos, melodías y atmósferas de nuestras comunidades afros e indígenas, abordando las fusiones, los encuentros y los mestizajes musicales que históricamente han creado.

Este recital se desarrolla en una permanente interacción con el público, haciéndolos participar activamente del hecho musical, siguiendo las tradiciones ancestrales de los cánticos colectivos en las comunidades negras de América.

Está basado en las más de 30 canciones incluidas en los discos “Kukaramatara”, “Caja Cajita Cajón” y “Ponte las pilitas”, todas de autoría del intérprete.

Marco Antonio Esqueche Castañeda se dedica hace 40 años a hacer música y narrar cuentos afros para los más chicos, su objetivo es claro, busca recuperar y poner sobre la mesa el repertorio de la negritud en el imaginario y universo de las infancias.

Nace en Lima, Perú, y llega a la Argentina en el año 2003, migra desde el pueblo austríaco Salzburg.

Primeramente reside en Bialet masse, en la provincia de Córdoba, donde funda el centro cultural “El Kilombo”.

Actualmente, reside en Tanti, también en Córdoba, donde forma parte de un espacio llamado “La Afro Escuela”.

“Es una anécdota simple el cómo llegué al país, le escribo un correo electrónico desde Austria a un amigo guitarrista, Hugo Torres Nadal, deprimido, no quería seguir viviendo en un lugar tan matemático, ordenado y frío, le digo que quería volver a América latina, él me contesta y me dice que en Argentina había un espacio donde podía fundar el centro cultural que tenía en mente”, comenta Marco.

De esta manera, llega al país y comienza con sus proyectos, centrado siempre en la identidad afroamericana, originaria y en cómo hacerle llegar su mensaje a los niños, con cuentos, títeres, música y percusión.

Este show se inscribe dentro del espacio pandémico, como parte de la gira que él mismo nombró “la vacuna que faltaba”, queriendo explicitar la falta y lo importante del canto, el arte y la danza durante la pandemia.

En esta gira, Marco es acompañado por su familia, compuesta por su compañera de vida y sus dos hijas, quienes lo apoyan durante toda su carrera y proyectos.

“Me gusta resaltar el vínculo entre el arte y la prevención de las pandemias, el arte como camino de enfrentamiento, activismo y alegría a las vicisitudes del mundo”, añade el artista.

A Marco le gusta definirse como artista, investigador y pedagogo.

La gira concluye en nuestra provincia, luego de este show, Marco y su familia retornarán a Córdoba para retomar sus actividades cotidianas, él, con sus labores como docente en la institución ya mencionada “La Afro Escuela”. (Producción periodística: Belén López Sales)