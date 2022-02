Los aliados a JxC-Tucumán se mostraron unidos y lanzaron duras críticas contra Manzur y Jaldo

Luego de un inicio de año agitado por las tensiones internas, los referentes de Juntos por el Cambio (JxC-Tucumán) se mostraron unidos en Tafí del Valle. Tras el encuentro, los dirigentes de la alianza opositora emitieron un comunicado conjunto para mostrar unidad, con duras críticas a la gestión del Frente de Todos (FdT).

"No ha transcurrido siquiera el primer trimestre del 2022 y asistimos azorados a situaciones cuya responsabilidad es de atribución exclusiva a quienes conducen los gobiernos nacional y provincial, que generan una gran preocupación y tienden a golpear aun mas el vapuleado sistema democrático y republicano que establece nuestra constitución y a empeorar la ya muy baja calidad de vida que padecemos argentinos en general y los tucumanos mas especialmente aún", apuntaron.

En esa línea, expresaron su "enérgico repudio" por "la marcha que desde el Gobierno nacional se organizara en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual tuvo la decidida adhesión de dirigentes kirchneristas, funcionarios nacionales incluyendo ministros y secretarios, y lo que es mas grave aún el implícito consentimiento del propio presidente Alberto Fernández".

Según los aliados a JxC-Tucumán, "a esa situación de gravedad institucional se le debe agregar la enorme irresponsabilidad de principales referentes del kirchnerismo gobernante, que intentaron e intentan boicotear la delicada negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene en vilo a todo el país, empujándonos a una situación de mayor incertidumbre y angustia nacional".

"En nuestra provincia, además de todo ello, hay que agregar que pareciera que tenemos dos gobernadores (la propaganda oficial y hasta los vehículos automotores de las reparticiones); llaman indistintamente gobernador a (Juan) Manzur y a (Osvaldo) Jaldo. Todo ello no hace mas que reafirmar lo que desde Juntos por el Cambio venimos asegurando como realidad incontrastable: Juan Manzur y Osvaldo Jaldo son lo mismo y los grandes responsables de la decadencia provincial, continuadores y figuras principales del alperovichismo gobernante desde hace casi 20 años en Tucumán", sostuvieron los opositores.

De la reunión de este viernes participaron el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS); el diputado nacional y ex jefe municipal de Concepción, Roberto Sánchez (UCR); el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR); la senadora nacional Beatriz Ávila (PJS); el diputado nacional Domingo Amaya (PRO); el ex diputado nacional José Cano (UCR); además de otros legisladores nacionales y provinciales y de dirigentes de la coalición opositora.

En el texto conjunto, los referentes de JXC cuestionaron la gestión de Manzur y de Jaldo.

"Nos arrojaron a una provincia devastada. Cortes del servicio eléctrico. Barrios y comunidades enteras sin agua en una provincia cuyos excedentes del líquido vital se intentó en los 90 desviar hacia otros destinos. Un Gobierno provincial que sólo inaugura carteles que prometen autopistas y no hay un solo metro de ellas en proceso de ejecución, que promete viviendas cuando aún no pueden entregar ni terminar los miles que se encuentran deshabitadas en distintos puntos de la provincia y que sufren vandalismo y permanentes intentos de usurpación. Un Gobierno que dice cuidar a su población y la que no puede transitar libremente ni ejercer el trabajo o el comercio con tranquilidad y paz ya que se esta a merced de la delincuencia. Negocios que cierran por la inseguridad, empleos que se pierden, cadetes que sufren robos de sus elementos de trabajo o recaudación y hasta la pérdida de los dedos de sus manos por ataques de una delincuencia cada vez mas violenta Una realidad que nos muestra día a día jóvenes y no tan jóvenes que se van, los que pueden a otros países y el resto a otras ciudades de nuestro país, en un éxodo de personas que ya perdieron hasta la expectativa de vivir mejor en la tierra que los vio nacer", remarcaron, en el extenso comunicado conjunto.

Y remarcaron que JxC "nació como un espacio y una esperanza". "Es nuestra responsabilidad torcer esta cruel parábola descendente en la que se encuentra hace décadas nuestro país y nuestra provincia. Desde este espacio vamos a brindar las propuestas que llevaran a devolver a Tucumán y a la Argentina al sitial que supieron ganar, ofreciendo el mejor plan y los mejores hombres a su servicio", cerraron.