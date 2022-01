Campero, sobre el futuro de JxC: "Sería positivo tener candidatos de FR, pero sé que es algo que hace ruido"

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, realizó durante una entrevista radial un balance de su gestión, sus expectativas para las próximas elecciones y, además, comentó su visión sobre el espacio de Juntos por el Cambio. Fue en el programa "La Picadita" -conducido por José Romero Silva- donde además comentó que "Alfaro está vinculado a Jaldo y a Manzur”.

"Soy consciente que para ganar las próximas elecciones tenemos que ser francos y directos. Hay que armar equipos y fórmulas, siempre trabajando para Tucumán. Las diferencias en los resultados hay que dirimirlos. No tengo ningún problema personal con el intendente (Germán) Alfaro; sólo tenemos opiniones diferentes en relación a los candidatos", aseguró. Y continuó: "Alfaro está muy vinculado a Jaldo y a Manzur. Sus campañas son muy parecidas”.

EN LA RADIO. Romero Silva y Campero

A su término, dijo que "el objetivo colectivo de JxC es generar un equipo y ganar en las elecciones". "Hoy tenemos una oportunidad única. En lo local queremos que se vea el trabajo que hacemos, tenemos que seguir con nuestra coherencia. Mi rol es intentar hacer la mejor elección y que (Roberto) Sánchez sea gobernador".

Campero aseguró -también- que "hay que consolidar Juntos por el Cambio, sin cerrar las puertas a nadie. Sería positivos tener candidatos de Fuerza Republicana, como Nadima Pecci, pero sé que es algo que hace ruido".

Por último, dijo que si no hay algún cambio, "como candidato del oficialismo podría ser elegido Osvaldo Jaldo". "Si vuelve Manzur puede ser que no lo sea, pero se dieron cuenta que la interna no es positiva para ninguno de los dos. Ese aprendizaje los obligó a no cometer los mismos errores, el año 2022 será un año tranquilo".