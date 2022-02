Paula Ormaechea sigue a paso firme en torneo que se disputa en Tucumán

Se disputaron los octavos de final de la “SMT Cup”, torneo femenino de tenis internacional, perteneciente a la ITF W25. En las canchas de Lawn Tennis Club, se vivió una jornada a puro tenis y ya están definidas las 8 mejores tenistas del torneo.

La multicampeona Paula Ormaechea, tras iniciar perdiendo, supo hacer frente y revertir la situación para llevarse una victoria más que importante contra la neoyorquina Taylor NG, por 5-7, 7-5 y 6-4. Mientras que, la marplatense Solana Sierra derrotó a la chilena Bárbara Gatica, por 3-6, 7-5 y 6-4.

En el duelo de argentinas, la victoria fue para Jazmín Ortenzi, al derrotar a María Lourdes Carlé (3-6, 8-6 y 3-6).

Y el último partido por los octavos, quedó en manos de la rusa Elina Avanesian, que enfrentó a la italiana Nicole Fossa Huergo, con la secuencia 6-1, 7-5 y 0-0.

Los cuartos de final, que inician hoy, desde las 10.30, tendrá los siguientes encuentros: Paula Ormaechea vs. Solana Sierra; Carolina Alves (Brasil) vs. Katharina Gerlach (Alemania); Jazmín Ortenzi vs. Andrea Gámiz (Venezuela); Elina Evanesian (Rusia) vs. Brenda Fruhvirtova (República Checa).