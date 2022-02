Tres casos de desinformación, con tonada tucumana

Un rumor sobre saqueos, una interpretación errada sobre el estado de conservación de un lote de vacunas contra el coronavirus y una información falsa que afectaba a un político en carrera por la interna de su partido. Tres casos que evidencian que, en Tucumán, como en el resto de la Argentina, la desinformación es recurrente.

Una encuesta, coordinada por FOPEA y Thomson Media y cofinanciada por la Unión Europea, revela que el 71% de 1500 usuarios digitales consultados se encontró “muchas veces” con noticias falsas y que, si bien nueve de cada diez verifica los contenidos recibidos, la desinformación puede adoptar varias caras. Por eso, lo mejor es conocer esas caras. Aquí algunas de ellas con rasgos y tonada tucumanos.

Saqueos

Cuando las restricciones por la pandemia de Covid-19 hacían sentir su impacto económico y social, en octubre de 2020, un periodista y productor de radio y TV de Tucumán difundió un video anónimo que circulaba en WhatsApp. “(Avenida) Gobernador del Campo al 800. Saqueo a un supermercado”, publicó en Twitter. En la grabación se veía a varias personas cargando fardos de bebidas y llevándoselas en motos.

“Así están saqueando, mirá”, relataba el autor de la filmación. Un patrullero y algunos efectivos completaban la escena que erizó la piel de muchos de los que aún sufren por las muertes y el descontrol de los saqueos ocurridos siete años antes, tras una huelga policial que había dejado a la provincia en manos de saqueadores. La posibilidad de que se repitieran aquellos hechos generó alarma entre quienes recibieron el video de lo que supuestamente ocurría en Gobernador del Campo al 800.

Algunos medios de comunicación enviaron sus equipos al supermercado y se encontraron con que lo que se había presentado como una acción vandálica en realidad era producto de una acción solidaria. El jefe de Policía informó que el dueño del comercio había decidido regalar mercadería que, según trascendió por otras fuentes, tenía fecha de vencimiento próxima. La Guía Básica de First Draft para Entender el Desorden Informativo define esta forma de desinformación como de “contexto falso” que se produce cuando se comparte contenido real (en este caso, las imágenes) con información contextual falsa o fuera de su contexto original.

Vacunas

Sobre el final de 2020, un equipo de una señal de cable hizo una nota sobre el arribo a Tucumán de los primeros lotes de Sputnik V, la vacuna contra la covid-19 que, según los criterios establecidos por el laboratorio de origen, debían mantenerse a una temperatura igual o inferior a -18°C. En vivo, el encargado de recibir aquellas dosis del suero mostró –computadora mediante- el procedimiento para el control de la cadena de frío de las vacunas. Y si bien sostuvo que la temperatura era correcta, no supo explicar por qué razón el sistema indicaba “failed” (fallido, en inglés).

Poco después, un portal de noticias de Tucumán informaba que las dosis de vacunas recibidas no podrían ser aplicadas. Lo hizo en una nota basada en la entrevista televisiva en la que, al mensaje de “failed” y la escueta exposición del funcionario, se agregó un dato que no había sido tomado en cuenta –ni explicado- durante el móvil: en la pantalla de la computadora el sistema indicaba que la temperatura más alta registrada había sido de -5°C. “Por este motivo, las vacunas habían perdido el frío y no pueden ser utilizadas”, expresaba la crónica digital.

Lo sucedido obligó al Ministerio de Salud a efectuar una desmentida. En síntesis, se explicó que era normal que, por razones técnicas, los equipos indicaran una temperatura máxima superior a -18°C, pero ello no implicaba una pérdida en la cadena de frío. “Todos los procesos que registran los sensores tienen un momento de inercia térmica desde que se utilizan. O sea, inmediatamente van adquiriendo la temperatura hasta llegar a los valores de referencia. La temperatura de -40°C se mantuvo constante durante todo el tiempo de traslado de las dosis”, se detalló.

El tipo de desinformación en este caso es el que se conoce como el de “contenido manipulado” y se produce cuando la información o las imágenes reales se manipulan para engañar.

Nombramientos políticos

Entre marzo y septiembre de 2021, el peronismo tucumano afrontó una feroz interna para las PASO en la que compitieron el entonces gobernador, Juan Manzur, y su vicegobernador, Osvaldo Jaldo. La campaña electoral estuvo signada por las acusaciones cruzadas. Y no faltaron las noticias falsas.

Poco antes de la oficialización de las listas de candidatos, un portal de noticias informó sobre catorce designaciones en la Legislatura provincial endilgadas a un legislador peronista –a la postre, postulante del jaldismo. Enseguida la Legislatura emitió un comunicado para desmentir esa información. “Tal hecho no ocurrió”, fue la explicación oficial. Fuera de micrófono, se atribuyó la versión a la interna peronista.

Se trató de una desinformación de la categoría de “contenido fabricado”, que refiere a “contenido nuevo que es 100 % falso, diseñado para engañar o perjudicar”.

En una sociedad hiperconectada y ávida de noticias, el fenómeno de la desinformación otorga mayor valor a la tarea periodística. De hecho, de cada diez consultados durante la encuesta de FOPEA y Thomson Media, ocho consideraron más creíbles las noticias publicadas por medios periodísticos que aquellas dadas a conocer a través de las redes sociales.

Fuente: 100porcierto.com

¿Qué es 100porcierto.com? Es una acción integral para combatir el fenómeno de la desinformación en la Argentina. Es un proyecto de FOPEA y Thomson Media, cofinanciado por la Unión Europea. Sus objetivos son "brindar herramientas a los ciudadanos y fortalecer el rol de los periodistas para enfrentar la desinformación".