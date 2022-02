Acuerdo con el FMI: el apoyo opositor depende de la “letra chica”

Los movimientos registrados en el Frente de Todos (FdT) también repercutieron y causaron sorpresa en el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC). En la oposición se toman con cautela los sucesos recientes y en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda aseguran que el respaldo está condicionado a lo que diga la “letra chica” del arreglo.

Aunque habría que esperar al período de sesiones ordinarias de marzo para la discusión parlamentaria sobre el acuerdo con el Fondo, en la Unión Cívica Radical quieren ir definiendo posturas y por eso una importante cantidad de legisladores se reunirán hoy en la ciudad de Buenos Aires para debatir este tema y analizar los proyectos que el Poder Ejecutivo propuso debatir en sesiones extraordinarias, durante febrero.

En diálogo con LA GACETA, la diputada nacional Lidia Ascárate remarcó que desde el anuncio del acuerdo, la dirigencia de JxC celebró que Argentina no haya caída en default, pero ahora desean conocer los términos en los que se realizó el mismo. “Debemos honrar las deudas y nosotros somos responsables y vamos a apoyar todo lo que signifique un beneficio para la población y abra las puertas al mundo”, expresó.

En este sentido, la dirigente radical puntualizó que todavía resta esperar los detalles de la negociación porque hay mucha información que aún no llegó a las manos de los legisladores. “Hay que ver cómo se pagará el ajuste, porque aquí hay un ajuste. Por un lado hablan de bajar los subsidios de las tarifas de los servicios públicos, pero no cómo lo van a hacer. El mismo comunicado del FMI dijo que una de las bases para llegar a un entendimiento fue la disminución de esos subsidios”, detalló. Y remarcó: “Si no se nos explica cómo harán lo que plantean pediremos las modificaciones que hagan falta a ese acuerdo”.

Prudencia

Domingo Amaya, integrante del bloque Acuerdo Federal, destacó que la oposición ha tomado una posición de “prudencia responsable” en torno a este tema para evitar generar incertidumbre en los mercados y la población en general.

En relación a lo que fue el anuncio del Gobierno sobre el acuerdo con el FMI, el legislador afirmó que se trató de “algo bueno porque evitó mayores malestares para la economía”. Y precisó que ahora esperan precisiones sobre ese entendimiento para saber cuáles son sus reales implicancias. “En el bloque estamos esperando y acompañaremos todo lo que le haga bien a la población del país”.

Sobre lo que fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista, Amaya señaló que le llamó la atención el momento en el que lo comunicó y pidió “dejar de lado los individualísimos” porque “los únicos perjudicados son los ciudadanos”.