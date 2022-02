Cartas de lectores III: animales

En San Miguel de Tucumán no existen centros de asistencia para animales. En pleno 2022 la protección y asistencia no están, me cansé de buscar centros de asistencia para vacunar y solo figura la avenida Mate de Luna al 2.300, un espacio donde se brinda asistencia: el Instituto Antirrábico, digo, ¿qué hacen con los dineros públicos en beneficio de los animales?

Carlos Rubén Avila

[email protected]