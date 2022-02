Qué ver en CCC Go, Starzplay, Cine.ar Play, Qubit TV, Mubi, Acortn TV, Paramount+ y Netflix

CCC GO

Algo celosa (Star Classics, a las 13.40)

Casi de un día para otro Nathalie Pêcheux, una mujer divorciada profesora de francés, pasa por un proceso de transformación de madre adorable a persona celosa, al comenzar a sentir celos de su hija Mathilde, una guapa bailarina de ballet clásico de 18 años. Su problema aumenta cuando también comienza a tener celos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y hasta de sus vecinos.

Batman eternamente (Space, a las 19.35)

La ciudad de Gotham se ve amenazada por un nuevo villano llamado Dos Caras, un abogado cuyo cerebro se vio afectado luego de que un poderoso ácido le cayera encima. Por otra parte, un psicópata con intención de dominar el mundo ha inventado un aparato que permite absorber las ondas cerebrales de los seres humanos. Ambos se unirán para lograr sus propósitos y Bruce Wayne deberá ponerse nuevamente la capa de Batman para detenerlos.

Operación peligrosa (TNT, a las 22)

El ex agente policial Jack Robideaux llega junto a su única compañía en la vida, un conejito, a Nuevo México, donde trabajará como guardia de la frontera. Y durante lo que parecía un rutinario paso de inmigrantes ilegales estallará un verdadero infierno de balas y acción, al develarse un gigantesco cargamento de drogas duras.

STARZPLAY

El libro de Eli

En un futuro apocalíptico, 30 años después del resplandor que aniquiló la casi totalidad de la sociedad civilizada, unos pocos humanos sobreviven en un ambiente increíblemente hostil y árido. Violaciones, canibalismo y salvajismo imperan en unas derruidas ciudades donde el más fuerte y el que posee el agua impone su ley. Vagando por la carretera, un guerrero solitario (Denzel Washington) se dirige al oeste con una sola misión: proteger un misterioso libro que lleva en su mochila.

CINE.AR PLAY

La sombra del gato

Gato vive con su hija adolescente Emma y un pequeño grupo de gente, en una granja aislada, sin telefonía ni internet. Pero Emma, tentada por la curiosidad, consigue un teléfono móvil y lo activa, haciéndose visible al mundo. Horas después huye de la granja. Gato parte en su búsqueda acompañado por su amigo Sombra, con quien 17 años atrás, estuvieron a punto de ser captados por una secta. Juntos deberán rescatar a Emma que ha sido raptada por la misma organización para concretar un sangriento ritual.

QUBIT TV

Portero de noche

La acción transcurre en la Viena de 1957. La esposa de un conocido director de orquesta norteamericano reconoce en el portero nocturno del hotel donde se albergan al oficial de las SS nazis que la custodiaba durante su internamiento y del que se convirtió en forzada amante. Una historia de recelos mutuos, de relaciones donde el odio y el deseo se entremezclan, donde lo odiado se recubre con el manto de lo deseado. El trasfondo político de los grupos de antiguos nazis que protegen el presente de sus compañeros por cualquier método tiene escasa consistencia frente al drama personal de ambos protagonistas y de su mutua atracción. La culpa como instrumento de poder. Y, sobre todo, vuelve a aparecer la sombra de la voluntad autodestructiva de la víctima, surgida de sus deseos sadomasoquistas.

MUBI

There Will Be No More Night

Los artilleros de los helicópteros que realizan misiones nocturnas en zonas de guerra toman decisiones de amplio alcance utilizando cámaras térmicas para observar el movimiento en tierra. Todo lo que emite calor se ilumina. ¿Es la figura un combatiente talibán con un arma o un pastor con un palo? Centrándose en videos aéreos filmados en zonas de conflicto, el documental de Éléonore Weber erradica la supuesta neutralidad de la cámara, ahora militarizada como arma del miedo. La película, que desconcierta a los espectadores, es un escalofriante encuentro cercano con la realidad de la guerra.

ACORN TV

Help

Sarah (Jodie Comer, Killing Eve) no tiene credenciales profesionales ni un rumbo claro en la vida, pero descubre que tiene grandes aptitudes como asistente en un hogar para adultos mayores. Ahí forma un vínculo especial con Tony (Stephen Graham, Peaky Blinders), que a sus 47 años tiene Alzheimer precoz. La llegada del coronavirus trastorna el asilo; Sarah y sus colegas se ven rebasados por la pandemia y las malas decisiones de su jefe. Ante el riesgo de perder a Tony, Sarah tomará medidas extremas para intentar salvarlo.

PARAMOUNT+

Endings, beginnings

Daphne, una treintañera que trata de superar una ruptura sentimental con el que creía el hombre de su vida, vive a lo largo de un año una serie de acontecimientos que cambian para siempre su vida, descubriendo cosas sobre sí misma que desconocía por completo. Su plan de pasar el tiempo sola se va por la borda cuando conoce a Jack (Jamie Dornan), un guapo y simpático hombre con quien establece un lazo emocional, y Frank (Sebastian Stan), un atractivo e inestable galán.

NETFLIX

Murderville

Murderville estará compuesta por 6 episodios, y en cada uno de ellos el detective Terry Seattle deberá resolver un asesinato con ayuda de un invitado especial. Estos aprendices serán estrellas invitadas de la talla de Sharon Stone o Conan O’Brien, y tendrán un hándicap bastante importante: no saben el guion. En cada capítulo, los ayudantes del detective de homicidios tendrán que improvisar, investigar y, al final del episodio, culpar a uno de los personajes de asesinato. Por supuesto, todo ello con divertidas consecuencias. La serie es una adaptación de Murder in Succesville, que se emitió entre 2015 y 2017 en el canal británico BBC Three. La primera estrella invitada a la que intentó convencer Will Arnett fue Conan O’Brien, sobre todo porque Arnett tenía la convicción de que si él aceptaba, conseguir a los demás sería mucho más fácil. Arnett le mostró a O’Brien, famoso ex presentador de late nights estadounidense, la serie original y le convenció asegurándole que no serían más de dos días de rodaje y que, con suerte, sería divertido. O’Brien aceptó y “realmente entendió el juego”.