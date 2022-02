Masso pidió que se "tomen medidas" contra el funcionario tucumano que vacacionó en Cancún

El legislador provincial Federico Masso (Libres del Sur) cargó contra Francisco Navarro, secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, luego de que se hiciera viral una foto que muestra al funcionario de vacaciones en Cancún, México.

"Es inadmisible que un viceministro de Desarrollo Social, que debe bregar por mejorar la calidad de vida de más de 450.000 tucumanos que están en la pobreza extrema, se tome vacaciones en un mes caliente por las lluvias y por la situación social de la provincia", protestó el dirigente opositor.

Masso sostuvo que "no es un problema de capacidad, sino de ética". "¿Que puede pensar un trabajador que no logra llegar a fin de mes, o un tucumano que implora tener un hábitat digno, al ver a este funcionario vacacionar en el exterior, haciendo una ostentación no propia en la crisis que viven los tucumanos?", planteó el legislador de Libres del Sur.

Y reprochó: "¿Sabrá este funcionario que hubo inundaciones, y que al día de hoy no se entregó un alimento tan sensible como el azúcar para el funcionamiento de los comedores y merenderos comunitarios, porque se cayó el cotejo de precios? No poder comprar azúcar en Tucumán es grave".

Además, dejó entrever su postura con relación a la situación de Navarro. "Esperemos que el ministro Gabriel Yedlin (estimo que está de vacaciones) y el gobernador Osvaldo Jaldo tomen medidas al respecto, para sembrar una bocanada de esperanza a los tucumanos que esperan ansiosos que la ética pública gane el partido a la impunidad de los funcionarios del poder", disparó Masso.

FEDERICO MASSO

Tal como había sucedido semanas atrás con Luana Volnovich, titular del PAMI, Navarro quedó en el centro de la polémica por sus vacaciones en el Caribe, a pesar de que el Gobierno dispuso restricciones para los viajes al extranjero.

Según fuentes de la Casa de Gobierno, Jaldo no habría tomado de buena manera que el funcionario provincial descansara en Cancún, en especial porque se trata de un mes complejo para la gestión. Al parecer, Navarro habría retornado el lunes pasado de las playas caribeñas, y ya se habría reincorporado a sus funciones en Desarrollo Social.