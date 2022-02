La foto viral del funcionario tucumano que desató una polémica al estilo de Luana Volnovich

La polémica protagonizada por Luana Volnovich, la titular del PAMI que quedó en el centro de la escena por desobedecer los pedidos de Alberto Fernández y pasar sus vacaciones en el Caribe, tuvo una réplica en Tucumán en las últimas horas.

Fuentes de la Casa de Gobierno le confirmaron a LA GACETA que una foto protagonizada por un funcionario del Poder Ejecutivo (PE) se habría viralizado en el palacio de 25 de Mayo y San Martín, e incluso habría llegado al teléfono del gobernador, Osvaldo Jaldo.

En la imagen se observa a Francisco Navarro, secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local -una suerte de "viceministro" de Desarrollo Social-, en el centro de una fotografía que lo muestra junto al mar, debajo de unas hamacas que expresan la leyenda "Vive la Isla".

Según las versiones, la imagen habría sido tomada hace una semana aproximadamente en un moderno complejo ubicado en Cancún, México.

El runrún en la Casa de Gobierno indica que Jaldo no habría reaccionado precisamente con una sonrisa al ver la foto. De hecho, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo no se tomó vacaciones este verano, en coincidencia con la perspectiva del Presidente de que el contexto social no daba lugar para abandonar las funciones, y mucho menos para descansar en el extranjero, luego de las restricciones dispuestas por el Gobierno para acceder a este tipo de viajes. Por el momento, sin embargo, no habrían existido charlas con Navarro por lo sucedido.