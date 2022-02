Video: un pitbull atacó a un albañil que caminaba por la vereda: debieron hacerle 27 puntos

Un pitbull mordió a un albañil que caminaba por la vereda y tuvieron que hacerle 27 puntos.

El hecho ocurrió en Buenos Aires, el viernes pasado, cuando Nahuel terminó su jornada laboral y salió a comprar algo antes de regresar a su casa. Mientras caminaba por la vereda de la calle Felipe Pastre al 2000, un vecino que estaba saliendo de su vivienda tuvo un mínimo descuido y su perro se le escapó y atacó a mordiscos al albañil.

"Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o del cuello”, señaló el joven en diálogo con C5N.

El dueño, con un ataque de desesperación por observar lo que hacía el animal, no podía calmarlo. “Lo apretaban pero no largaba. Intentaron con agua, con meterle un palo de escoba en la boca y tampoco. Bajó un muchacho de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y nada”, recordó el joven.

Según detalló el sitio Nuevodiarioweb.com, fue un compañero de trabajo de Nahuel quien se jugó la vida al tomar al perro por debajo de la mandíbula con el afán de liberar la pierna del chico. Es que el Pitbull se atoró y recién ahí liberó la pierna. De todos modos, fue suficiente como para que el momento parezca una eternidad.

Como resultado del ataque, el joven tiene el músculo de la pantorrilla dañado, que los médicos debieron reconstruir, y en la parte externa de la pierna recibió 27 puntos de sutura.