Civiles ucranianos se preparan para un posible ataque ruso

Ante la tensión creciente con Rusia y la posibilidad de que se desate una guerra, ciudadanos ucranianos de poblaciones cercanas a la frontera, han decidido prepararse y tomar las armas. Rusia sostiene que no tiene planes para atacar a Ucrania, pero presiona a occidente para obtener garantías de que ese país no se unirá a la OTAN. Diplomáticos de Estados Unidos y Rusia no lograron avances importantes en las conversaciones sobre Ucrania el fin de semana, pero acordaron seguir hablando para tratar de resolver la crisis. Cuando en 2014 Rusia anexó Crimea, el gobierno ucraniano se centró en formar sus defensas. Ahora, los gobiernos locales ucranianos promueven el entrenamiento de civiles que puedan responder ante un posible conflicto. Docenas de civiles se han unido a las reservas del ejército en los últimos meses La radio ucraniana Hromadske International publicó grabaciones que muestran a voluntarios, vestidos con ropa de camuflaje, practicando tiro con rifles AK-47. En el sitio web del servicio de migración ucraniano se invita a extranjeros a ser parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos civiles, según informó el diario La Nación.