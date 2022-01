Las exportaciones de Mipymes alcanzaron los U$S 10.800 millones en 2021

Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) alcanzaron los U$S 10.800 millones el año pasado, el máximo nivel en seis años. También significó un incremento de un 15% respecto de 2020 y de un 2,6% de 2019.

A la vez, creció de 7.240 en 2020 a 7.577 en 2021 la cantidad de Mipymes que vendieron al exterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En un comunicado, se destacó que el sector que más aumentó su volumen de exportaciones fue el de Combustibles y Energía, que pasaron de U$S 400 millones en 2020 a U$S 700 millones en 2021 -el mayor valor desde 2012- con un incremento del 72,1% en sus envíos externos a Brasil, China, Estados Unidos, Chile y Uruguay, como principales destinos de exportación.

"El año pasado, 7.577 mipymes vendieron sus productos al exterior, superando las 7.240 que habían exportado en 2020. De esta forma, el año pasado las mipymes exportadoras representaron el 89% del total de empresas que realizaron ventas externas", detalló la cartera de la producción.

Por su parte, las exportaciones MiPyMEs de manufacturas de origen industrial (MOI) ascendieron desde U$S 2.100 millones en 2020 a U$S 2.900 millones el año último, lo que implicó un crecimiento interanual del 36,6%; mientras que los envíos al exterior de Productos Primarios escalaron un 8,9% (de U$S 3.800 millones a US$ 4.100 millones).

En cambio, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron una baja de U$S 3.000 millones a U$S 2.900 millones.

Según detalló la cartera que conduce Matía Kulfas, los cinco principales destinos de exportaciones de las mipymes fueron Brasil (U$S 1.712 millones), China (U$S 1.296 millones), Estados Unidos (U$S 1.193 millones), Chile (U$S 824 millones) y Uruguay (U$S 558 millones), consignó la agencia Télam.