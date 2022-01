Bullrich, sobre el acuerdo con el FMI: "Juntos no va a negar el financiamiento"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió este domingo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional y adelantó que Juntos por el Cambio (JxC) "no va a negar" el financiamiento en el Congreso.

"El acuerdo con el Fondo me parece importante porque estábamos al borde de un abismo. Sin reservas y en una semana más podríamos tener un dólar mucho más alto del que se viene dando día a día. No saltamos al precipicio y eso me parece importante", afirmó Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

La ex ministra de Seguridad señaló que desde la coalición opositora no van a negar el financiamiento que el Ejecutivo necesita para cumplir el entendimiento. "Uno puede decir ‘cumplan la parte que les toca’. Nosotros nos hicimos cargo de nuestro acuerdo y este gobierno se tiene que hacer cargo del suyo. Juntos por el Cambio no va a negar el financiamiento", sostuvo.

"Hay una confusión respecto a qué se vota en el Congreso. No se vota el acuerdo con el FMI, sino que se vota el financiamiento", completó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich acusó a Alberto Fernández de estar "faltando a la verdad" porque "todavía no explicó como Argentina va a bajar el déficit y como descenderá el nivel de emisión monetaria".

"En su carta el FMI está diciendo que hay que bajar los subsidios en su totalidad. A la energía, al transporte, al gas. Especialmente en el AMBA. Y el Gobierno tendrá que explicarnos como va a hacer esto", cerró.