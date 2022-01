El recuerdo de los que se fueron

Si bien el nivel de los equipos estuvo muy repartido, la premiación fue casi un monopolio salteño. Neogen no sólo se quedó con la Copa de Oro “Club LA GACETA” por su condición de campeón, sino que uno de sus jugadores, Leonardo Gea, acaparó las distinciones individuales. Primero, fue distinguido con el premio “Agustín Mercau Cossio” como Jugador Más Correcto del torneo, y luego le fue otorgado el de Mejor Jugador del Torneo. Redondo lo del jugador de Universitario de Salta, que hasta se llevó botellas de vino y gin como premio.

“Más no se puede pedir. Estoy feliz por todo esto y por lo que hicimos como grupo. Trabajamos mucho para este torneo y para los anteriores (Seven de la República y Seven de Paraguay). Los objetivos que teníamos los cumplimos, y creo que no hay sensación más linda que lograr lo que uno se propone”, expresó la figura del Seven luego de su primera experiencia en Tafí. “Es un gran torneo, muy buena la organización y muy alto el nivel de juego. Está bueno poder medirte con rivales así, por supuesto que tengo ganas de volver el año que viene”, aseguró.

“Leo” fue el autor del try y la conversión que le permitieron a Neogen (Salta) pasar al frente en la final, y al igual que sus compañeros, debió tacklear con alma y vida para cubrir los espacios en la final, ya que por amarillas llegó a estar con cinco jugadores en el campo: “nos dijimos: es una final y a las finales se las gana. Y para ganarla, sabíamos que teníamos que c... a palos. Y lo hicimos”.

El regreso del Seven de Tafí del Valle tras el año de pausa por la pandemia tuvo una altísima carga emotiva. En ese lapso, fallecieron muchos personajes muy queridos en el ambiente rugbístico, ausencias que se hicieron sentir. En especial, la de Salustiano Paz, uno de los históricos organizadores del torneo, quien murió el año pasado con apenas 52 años.

Por eso, en la previa del tradicional partido de veteranos entre Old Virgins y Tucumán Rugby Classic, se realizó un acto homenaje a todos aquellos que ya no están, y que en algún momento vistieron la camiseta de alguno de esos equipos. La pandemia se llevó nada menos que a 20, la mitad de Tucumán Rugby y la mitad de Old Virgins. Junto a los organizadores Cayetano Fortino y Martín Terán, el presidente de Old Virgins, Miguel Reginato, fue entregando placas conmemorativas a los familiares de los homenajeados: Salustiano Paz (estuvo presente su padre, Julio Paz), Carlos “Mello” Galíndez, Jorge Manzur, Héctor “Cogote” Paz, Roberto Martínez Zavalía, Horacio “Tachuela” Paz, Ricardo Pantalena, Olegario Von Büren, Dardo Hugo “Pichón” Ganem, Rodolfo “Puma” Torres, Ignacio “Chueco” Páez de la Torre, Julio Díaz, Santiago “Gringo” Valdiviezo, Julio Coria, Adrián Merkusa, Miguel Pujadas, Hugo “Pichuco” Flores, Federico Norry, “Nino” Fernández y José “Tero” Nucci.