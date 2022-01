Bella Vista no pudo torcer la historia

En los primeros minutos el conjunto salteño intentó imponerse con la tenencia de la pelota y lateralizando el juego con los desbordes de Hernán Vargas y Gustavo Mbombaj, pero no pudo en los metros finales gracias a que la defensa de Bella Vista estuvo muy atenta y firme.

Las veces que los "Gauchos" tuvieron la pelota llevaron peligro, primero con un centro de Augusto Berrondo por la izquierda y otro de Marcos Guzmán, pero en ambas el arquero "Antoniano" desactivó el peligro sacándola.

Hubo jugadas muy interesantes en Bella Vista, con buenos toques y pases en profundidad, pero faltó serenidad para terminar las mismas. El 0 a 0 le quedó bien a esa etapa.

Los últimos 45 minutos fueron del dueño de casa. Contó con varias situaciones de gol, pero no estuvo fino a la hora de definir. Podrían al menos haber hecho uno o dos goles los "Santos" de Salta. Mientras que el "Gaucho" abusó de los pelotazos, estuvo muy nervioso y extrañó a Augusto Berrondo, hombre que mueve los hilos en el ataque de Bella Vista, que apareció muy poco. En esa parte no patearon nunca al arco. Los cambios fueron un poco tarde y los que entraron no pudieron darle el juego que necesitaba.

Se fue el partido y el gol de visitante, marcado por Martín Esparza en el estadio de Las Palmeras, deja al "Gaucho" afuera. Igual fue un gran torneo del "rojiblanco", que cayó ante un histórico de Salta, que busca volver a los primeros planos nacionales. El equipo de Rodolfo Díaz se puede despedir con la cabeza en alto.

Síntesis del partido

Juventud Antoniana (0): Guillermo Bachke; Jesús Calderón, Walter Juárez, Nicolás Aguirre y Jorge Velazco; Hernán Vargas, Flavio Guanca, Julián Acosta y Gustavo Mbombaj; Facundo Velazco y Agustín Del Cont. DT: Martín Martos.

Bella Vista (0): Ariel Guzmán Candia; Franco Navarro, Hernán Rivero, Carlos Cabrera y Carlos Salazar; Nicolás Herrera, Leonardo Pérez, Matías Barboza y Marcos Guzmán; Maximiliano Paz y Augusto Berrondo. DT: Rodolfo Díaz.

Cambios: 64' Martín Esparza por Mbombaj (JA), 71' Jonatan Tarquini por Agustín Del Cont (JA) y Ricardo Gómez por Vargas (JA), 75' Andy Álvarez por Cabrera (BV) y Agustín Sotomayor por Guzmán (BV), 82' Matías Yubrín por Rivero (BV) y Agustín Cabrera por Paz (BV), 87' Juan Villanueva por Barboza (BV), 88' Juan Pablo Sulca por Facundo Velazco (JA).

Árbitro: Fernando Brillada (Chaco). Cancha: Padre Ernesto Martearena.

Por Adrián Coronel