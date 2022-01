Monteros Voley: "Queremos que la gente nos aliente y acompañe”

La red alta se coloca en Tucumán, y Monteros Voley se prepara para ser local. Desde hoy, y hasta el jueves 3 de febrero, se podrá disfrutar del mejor voley del país, con 11 equipos en competencia, en el estadio de Villa Luján y con entrada gratuita.

Lucas Frontini, jugador de Monteros Voley, dio cuáles son expectativas sobre el público tucumano, y dejando en claro cuál es su deseo para este weekend. “La gente siempre acompañó. La cuestión sanitaria tendrá su incidencia, pero el público sí va a estar, porque es un evento totalmente gratuito. Así que el que quiera disfrutar del deporte va a poder hacerlo. Queremos que la gente nos aliente y acompañe. Lo que espero es que se sientan identificados con el equipo que representa la provincia, que en este momento es Monteros Voley. Hay una especie de federalismo en su conformación, porque el club siempre les abrió las puertas a los mejores jugadores de la provincia. Muchos chicos eligen este club para competir en el nivel más alto del país”, dijo.

Desafíos

Asimismo, Leonardo Patti, director técnico de los “Naranjas”, comentó cuál es el desafío a superar por parte del plantel monterizo en este nuevo tour. “Yo creo que lo que debemos mejorar es la continuidad. Tenemos ráfagas de juego que son muy buenas, y cuando no estamos bien debemos achicar el margen de error y no perder tantos puntos. A esa continuidad la ganaremos teniendo partidos en este nivel, porque en la liga A2 o en el torneo local. a pesar de esos bajones, podés ganar, pero en estos casos no es así”, expresó.

De la misma manera, Lucas compartió su opinión al respecto de la juventud del plantel. “Nosotros tenemos muchos chicos de la provincia que lo hacen bien. Pero por ahí pecan con algunos errores por la inexperiencia. Recién están dando sus primeros pasos en liga nacional. Clave es que ellos se nivelen”, remarcó. Igualmente, pronuncio sus esperanzas para este weekend. “En Paraná, a los últimos tres partidos los jugamos muy bien contra equipos superiores en todo sentido, desde lo presupuestario hasta el nivel de jugadores. Tengo fe en que vamos a dar pelea y que en este tour vamos a hacer las cosas bien”, añadió.

En relación a la competencia, los tour se extienden por siete días. Los equipos disputan cinco partidos, lo que no permite la recuperación total de los jugadores para afrontar los diferentes partidos. Así pues, Lucas habló sobre lo difícil que es analizar a sus adversarios previo a cada partido. “Esta competencia no te da tantas posibilidades de estudiar a los rivales. Por esta razón, es que la prioridad es corregir nuestros errores y en base a eso desplegar un juego acorde al nivel de la liga”, señaló.

Por otro lado, “Leo” realizó un breve análisis sobre los candidatos al título. “Ciudad es uno de los que va a estar arriba. Upcn no tuvo un gran comienzo, pero es un equipo que se armó para pelear el campeonato; cuando tome ritmo de juego va a ser un candidato. La confirmación es Formosa, que ganó la copa Aclav y se mantiene en los primeros puestos. Once Unidos también está peleando”, expresó

Por último, Lucas agradeció a los clubes tucumanos por prestar sus instalaciones para que los clubes llegan a disputar el weekend y los instó a seguir desarrollándose a nivel voleibolístico. “Quiero agradecer a Pellegrini y a Tucumán de Gimnasia que nos están colaborando con las instalaciones para que los equipos de liga se entrenen. Y también deseo felicitarlos por participar en ligas nacionales porque es un trabajo gigante desde las dirigencias y desde lo deportivo”, afirmó.

Lucas dio su óptica además, sobre el reto a superar en la provincia para establecerse como un verdadera sede del voley nacional. “Es un buen desafío que aparezca gente que se encargue del desarrollo del deporte. Y que genere un proyecto a largo plazo en la provincia. Los chicos, a los 15 o 16 años, se van de la provincia porque buscan explotar y nosotros no los podemos tener. En la última década salieron muchos jugadores que estuvieron en Selección argentina, como Patricio Vera, Cristian Assaf, Sergio Soria, Pablo Urchevich y yo. Eso habla de que hay potencial, pero hace falta un trabajo más organizado para el desarrollo del deporte”.

CON LA MENTE EN EL JUEGO. Los monterizos quieren hacerse fuertes de local, buscando revertir lo sucedido en el primer tour. PRENSA aCLAV

También, puso de manifiesto su postura con respecto al nivel actual del voley provincial. “Hace falta rodaje de clubes fuera de la provincia, hasta conseguir el nivel que verdaderamente queremos. Hoy, el torneo tucumano está muy devaluado. Hay cinco clubes en una provincia de casi dos millones de habitantes. Eso habla de la falta de jugadores en la provincia. Además, el voley no es profesional y no representa una salida laboral, a menos que juegues la liga nacional, en la que contamos con jugadores profesionales”, declaró.

Complicaciones

Por su parte, Lucas comentó sus complicaciones después de disputar el primer weekend en Villa María. “Tuvimos una semana complicada por los cuadros de covid-19. Cuando volvimos de Paraná, casi el 90% del equipo lo contrajo. No nos podíamos juntar, solamente hacíamos sesiones en la casa. Son difíciles porque nuestra prioridad era la pelota, ya que en la parte física estábamos bien. Esto hizo que el viernes recién podamos entrenarnos. Desde ese día, hasta el evento, hicimos doble turno, pelota y físico, tratando de ajustar los errores que cometimos”, afirmó.

Ante la misma situación, Patti dio su perspectiva sobre los contagios del plantel. “Lamentablemente en otros equipos hubo casos de covid-19. Muchos de esos jugadores estaban en el mismo hotel que nosotros y es inevitable no contraerlo. Ante esa situación nos fuimos a hacer un test y nos dimos cuenta de que casi todos éramos positivos asintomáticos, así que automáticamente entramos en aislamiento”, aseguró. (Producción periodística: Benjamín Papaterra)

Las entradas y protocolo sanitario

El segundo weekend de la Liga Argentina de Voleibol se disputará en el estadio de Defensores de Villa Luján. La entrada será gratuita para todo el público que desee asistir al evento. Al mismo tiempo, habrá un importante control sanitario, en el que se exigirá pase sanitario, uso del barbijo y distanciamiento social, sumado a los controles de temperatura al ingresar.

¿Dónde se entrenan los planteles?

Desde hoy, los planteles se entrenan por turnos en las instalaciones de los clubes Defensores de Villa Luján, Tucumán de Gimnasia y las canchas del Instituto Pellegrini.

¿Dónde se hospedan?

Los clubes se encuentran distribuidos en cinco plazas hoteleras. Policial de Formosa se encuentra en el hotel Tucumán Center, junto con el plantel de River Plate. Por otro lado, Paracao de Paraná se encuentra en el Carlos V, donde también se aloja Obras de San Juan. Asimismo, el hotel Premier recibiría a UPCN de San Juan. Por su lado, Ciudad Voley y Defensores de Banfield compartirán hospedaje en el Garden Plaza. Por último, el hotel Bicentenario acogerá a la organización, es decir, a los miembros de la Aclav.

Fixture

Hoy

17: UPCN vs. Policial Voley

19: River Plate vs. Ciudad Voley

22: Monteros Voley vs. Club Atlético Paracao



Sábado 29

9: Unión Vecinal de Trinidad vs. Club Atlético Paracao

11: Ciudad Voley vs. Gigantes del Sur

17: Policial Voley vs. River Plate

20: Monteros Voley vs. Defensores de Banfield

22: Obras de San Juan vs. UPCN



Domingo 30

9: River Plate vs. Unión Vecinal de Trinidad

11: Once Unidos vs. Policial Voley

17: Defensores de Banfield vs. Club Atlético Paracao

20: UPCN vs. Ciudad Voley

22: Monteros Voley vs. Gigantes del Sur



Martes 1 de febrero

9: Defensores de Banfield vs. Gigantes del Sur

11: Policial Voley vs. Obras de San Juan

17: Ciudad Voley vs. Once Unidos

19: Unión Vecinal de Trinidad vs. UPCN

22: Monteros Voley vs. River Plate



Miércoles 2

9: Gigantes del Sur vs. Club Atlético Paracao

11: Obras de San Juan vs. Ciudad Voley

16: River Plate vs. Defensores de Banfield

18: Once Unidos vs. Unión Vecinal de Trinidad

22 Monteros Voley vs. UPCN



Jueves 3

11: Once Unidos vs. Obras de San Juan

21: Gigantes del Sur vs. Unión Vecinal de Trinidad