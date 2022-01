Monteros Voley y un inicio para el olvido

Un inicio para el olvido

Monteros Voley no pudo en su debut en la Liga Argentina de Voleibol y perdió ante Once Unidos de Mar del Plata, en Paraná, por 3 a 0. En el estadio “Parque Enrique Berduc”, los dirigidos por Leonardo Patti, que volvieron a decir presente en la máxima categoría, no tuvieron una buena jornada en el inicio del Tour y cayeron con la siguiente progresión: 25-23 / 25-23 / 25-17. Hoy, desde las 17, “Los Naranjas” se medirán ante Obras de San Juan, por la segunda fecha de la Liga, en la misma sede y con la transmisión de TyC Sports Play.

TENIS

Djokovic sigue esperando en Australia

El serbio Novak Djokovic aún no fue deportado y permanecerá hasta el lunes retenido en un hotel de Melbourne luego de apelar la cancelación de su visa de ingreso a Australia por no estar vacunado contra la covid-19. En una audiencia celebrada ayer, el abogado del Estado australiano Christopher Tran aseguró que el gobierno no tiene previsto expulsar al serbio antes del lunes cuando se realice una segunda mediación judicial.

Nadal volvió a jugar de manera oficial

El español Rafael Nadal le ganó al lituano Ricardas Berankis por la segunda ronda del ATP de Melbourne y completó su primer partido oficial de individuales desde agosto. Nadal, que no jugaba desde agosto de 2021 por una lesión en el pie izquierdo, llegó a Australia tras recuperarse de coronavirus.

BÁSQUET

Campazzo no pudo en su regreso

El base cordobés Facundo Campazzo volvió a ser titular en Denver Nuggets, que cayó como local ante Utah Jazz por 115 a 109, por la Conferencia Oeste de la NBA. El argentino convirtió cinco puntos, bajó dos rebotes y entregó cuatro asistencias.

MOTORES

TC: anunciaron las competencias

La Asociación Corredores Turismo Carretera anunció el calendario completo de la categoría y de la telonera TC Pista para la temporada 2022, que tendrá 15 fechas. La primera será el 13 de febrero en el autódromo rionegrino de Viedma, y la última el 11 de diciembre.