Polak renunció a su cargo y cuestionó al embajador Alfonsín

“No volví con críticas al Gobierno. Cancillería no tuvo nada que ver con mi renuncia provocada por un problema de falta de gestión, generada por la particular personalidad del embajador. No cobro si no trabajo. Y me volví”, expresó Federico Polak, ex funcionario de la embajada Argentina en Madrid.

Sus críticas iban dirigidas a Ricardo Alfonsín, quien encabeza esa dependencia. Polak, quien fue vocero del presidente Raúl Alfonsín, anunció su renuncia a la embajada en noviembre y pegó la vuelta a nuestro país hace unos días.

En ese momento, el hombre que ostentaba el cargo de Representante Especial para la Promoción de Actividad Empresarial de España dijo: “no es ético percibir una remuneración sin ser útil al Estado”.