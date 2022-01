La “bruja de Menem” sería testigo en Mendoza

En Mendoza está próximo a comenzar un juicio emblemático por la gravedad del hecho investigado, pero también porque el caso habría incluido cuestiones de ocultismo, por lo cual, la defensa de las acusadas propusieron a una “bruja” como testigo especializada en magia negra.

Si la Justicia mendocina da lugar al pedido, Azucena Agüero Blanch, “La Maga Blanca”, declarará ante un juez y ante un jurado sobre los elementos que se encontraron en la vivienda de una de las imputadas. La vidente se hizo conocida a nivel nacional en las décadas del 80 y del 90 por haber “asesorado espiritualmente” al ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, desde la época en la que él llegó a la gobernación de La Rioja.

En Tucumán, una vidente asegura que la intervención de Agüero Blanch puede ser crucial para encaminar este y otros casos policiales.

El hecho

Durante la mañana del 15 de abril de 2019, el médico León Burela fue asesinado de cuatro balazos en su vivienda de barrio Kolton, en Las Heras, Mendoza.

Según la investigación, la víctima estaba sola cuando un sicario ingresó a su casa a ejecutarlo. La identidad del misterioso asesino no se conoce hasta el momento.

La investigación, que estuvo en manos de la fiscal Claudia Ríos, arribó a la conclusión de que la esposa de Burela, Elizabeth Ventura, y su vecina Mónica Castro, quien aparece mencionada en la causa como “parapsicóloga” y “vidente natural”, fueron instigadoras del crimen. Las pruebas con la que sostendría esa acusación son las intervenciones telefónicas en las cuales las mujeres habrían hablado sobre el hecho.

LA ACUSADA Y SU VÍCTIMA. Elizabeth Ventura y su marido León Burela. juicioporjurados.org

Ocultismo

Según da cuenta la prensa mendocina, el día en que allanaron las casas de las sospechosas y las detuvieron, encontraron una heladera que contenía toda clase de elementos de brujería y ocultismo, rituales que las imputadas habrían realizado para desviar y entorpecer la investigación. Algunos de esos elementos serían frascos con vinagre, con sal y otros elementos en los cuales estaban escritos los nombres de la fiscal, de algunos policías y de otros auxiliares e investigadores de la causa.

A raíz de esa circunstancia, los defensores Agustín Magdalena y Cristian Vaira ofrecieron a la “Maga Blanca” como una experta de reconocida trayectoria para que testifique sobre si verdaderamente hubo magia negra y si de alguna manera esos rituales y frascos podrían haber entorpecido fehacientemente la investigación o no. El 4 de febrero se comunicará si la testigo ofrecida de parte es aceptada o rechazada.

“Va a ser de gran ayuda”

“En Estados Unidos se está trabajando mucho con los videntes. Me parece muy bueno que esta señora pueda dar vista sobre el caso de esta persona que fue asesinada”, explicó María Patricia Maldonado, o “Patricia Vidente”, como es más conocida en nuestra provincia.

“Trabajo con la Policía en algunos casos y es muy lindo que a veces, con la ayuda de Dios que actúa a través de nosotros, encaminamos este tipo de situaciones. Hay personas que murieron en accidentes, o fueron asesinadas, y que sus espíritus intentan comunicarse con nosotros. En ese sentido, los médium y los videntes, podemos encaminar a los investigadores sobre el caso”, agregó.

¿El testimonio de Agüero Blanch sería plausible? Para Maldonado, sí. “Todo va a depender de la fe que le tengan al vidente. Las veces que yo trabajé con la Policía ellos me prueban preguntando lo mismo más de una vez para ver que no caiga en contradicciones. Creo que Azucena va a ser de gran ayuda, por algo la encontraron. Nosotros creemos que los ángeles andan entre nosotros y que puede haber justicia divina, pero obviamente, siempre habrá gente que no cree en estas cosas. Yo no tengo dudas de que esto puede servir mucho a los casos”, indicó.

Otra postura

“A este testimonio ya lo ofrecieron hace tiempo y yo me opuse varias veces porque no se trata de un testigo experto. Esta persona no tiene un conocimiento sobre la causa y por eso consideramos que no será una testigo útil. Nosotros no hablamos de brujerías ni de nada sobrenatural, hablamos de lo que se encontró en los teléfonos y en escritos de puño y letra que fueron acreditados con pericias”, sintetizó la fiscal Claudia Ríos en entrevista con LA GACETA. La investigadora subrayó que, además, pidió el rechazo de muchas otras cosas. “Llama la atención, además, que a esta testigo la ofrezca la defensa de la esposa de la víctima, y no la otra imputada, que sería la vidente”, agregó.

Andrés Harfuch, vice presidente de la Asociación de Juicios por Jurado -sistema que se aplica en Mendoza- se mantiene expectante sobre este tema. “Vamos a ver qué pasa, un juez resolverá si se acepta a la testigo o no. La mayoría de las veces estos testimonios se rechazan. ¿Cómo probás lo sobrenatural?”, explicó. “Al estar ante un jurado esto se cuida mucho más. Se filtra todas las cosas que no llevan a ningún lado”, agregó.